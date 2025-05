Settimana FAI della Biodiversità: due eventi a Putignano per riscoprire il legame tra natura, cultura e gusto

– In occasione della, in calendario il, la Delegazione FAI Trulli e Grotte propone due imperdibili appuntamenti a Putignano nell’ambito della seconda edizione della, dedicata al tema “”.

Due eventi, un unico percorso esperienziale che intreccia sapere scientifico, valorizzazione del paesaggio rurale, tradizioni agricole locali e sensazioni sensoriali, fino ad arrivare alla tavola.

📘 Venerdì 16 maggio – “Saperi, sapori e salute”: presentazione del libro in Biblioteca

Il primo appuntamento è in programma venerdì 16 maggio alle ore 18:30, nella sala Laporta della Biblioteca Comunale di Putignano, dove sarà presentato il volume “Asteracee spontanee commestibili di Puglia. Saperi, sapori e salute” di Vito V. Bianco e Rocco Mariani, edito dall’Università di Bari “Aldo Moro” all’interno del progetto BiodiverSO Veg – PSR Puglia.

L’incontro sarà anche un omaggio alla memoria del professor Vito Vincenzo Bianco, illustre cittadino di Putignano, scienziato e docente tra i massimi esperti italiani di biodiversità orticola, autore di oltre 500 studi scientifici e profondo conoscitore delle piante spontanee eduli della Puglia.

Interverranno:

Rocco Mariani , coautore del volume, agronomo ed etnobotanico;

Gianni Bianco , giornalista e figlio del professore;

Angela Fontana, ex dirigente scolastica e autrice di romanzi gialli.

L’iniziativa, con ingresso libero e facoltativa prenotazione del posto, è patrocinata dalla Città di Putignano e rientra nel calendario de “Il Maggio dei Libri”, con la collaborazione di Fondazione Carnevale di Putignano, Lavori dal Basso a.p.s., Associazione La Goccia e Università Popolare della Terza Età.

🌿 Domenica 18 maggio – Camminata nella biodiversità: erbe, grani e natura da gustare e ascoltare

Il secondo evento sarà un’immersione pratica e sensoriale nella natura putignanese: “Nutrirsi di biodiversità, grani da custodire ed erbe da bere”, una camminata tra Masseria La Campanella e il Bosco del Santuario della Madonna delle Grazie.

Durante il percorso:

Incontro con gli agricoltori Massimiliano Rossi (Arboris Belli) e Vito Zito (Murgiarossa), custodi di antichi grani e biodiversità rurale;

Degustazione di farro appena sfornato dal forno a legna della masseria;

Esperienza nel bosco con “Il Giardino sotto il Naso” di Elia Calò e Betty Locane , che guideranno i partecipanti in una degustazione di infusi, cocktail botanici e preparati selvatici in uno “speakeasy della natura”;

Nel turno pomeridiano, ascolto e osservazione dell’avifauna locale in collaborazione con la LIPU di Putignano.

Tre i turni previsti, con raduno presso la Grotta della Madonna delle Grazie (s.c. Mastricale 39):

ore 9:00

ore 10:30

ore 15:30 (con attività dedicate al riconoscimento dei canti degli uccelli).

Per partecipare è richiesta la prenotazione sul portale FAI e un contributo minimo da versare in loco: €10 per iscritti FAI, €15 per i non iscritti. Sono inclusi assaggi, drink botanico e visita alla grotta.

L’iniziativa è resa possibile grazie alla disponibilità della famiglia Fiume, proprietaria dei luoghi, e organizzata dai Volontari della Delegazione FAI Trulli e Grotte, con la collaborazione delle aziende Arboris Belli, Murgiarossa, Il Giardino sotto il Naso, e della LIPU.

Un’occasione per scoprire la biodiversità locale con tutti i sensi, tra memoria, cultura, gusto e natura.