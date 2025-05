The Kolors protagonisti a Trani per "Road to Battiti" di Radio Norba

TRANI – Tutto pronto per il secondo imperdibile appuntamento con “Road to Battiti”, il radio live show firmato Radio Norba, che domani, domenica 4 maggio, accoglierà i The Kolors tra i protagonisti assoluti della serata.

Lo spettacolo, gratuito e aperto al pubblico fino al raggiungimento della capienza massima, si svolgerà dalle ore 18 tra la suggestiva banchina del porto e piazza Quercia, all’angolo con via Statuti Marittimi, nel cuore di Trani.

La serata sarà animata dai dj e dagli speaker di Radio Norba, pronti a coinvolgere il pubblico con giochi, gadget, musica e interviste agli ospiti. I The Kolors saranno intervistati in diretta su Radio Norba, Radio Norba TV (canale 11 del digitale terrestre) e Sky (canale 730).

Alle 21 circa, l’attesissimo momento clou: l’esibizione live della band guidata da Stash, durante la quale sarà registrato il videoclip della “performance on the road”, che verrà trasmesso successivamente in una delle cinque puntate ufficiali del Cornetto Battiti Live.

I The Kolors arrivano a Trani forti del successo ottenuto con il brano “Tu con chi fai l’amore”, presentato all’ultimo Festival di Sanremo e diventato rapidamente uno dei singoli più amati e trasmessi in radio. Dopo il trionfale tour europeo con date sold out a Londra, Parigi e Berlino, la band si prepara a infiammare i palchi italiani con il nuovo “Summer Tour 2025”, che partirà da Firenze e toccherà diverse città tra cui L’Aquila, Marina di Modica e Castelnuovo di Garfagnana.

“Road to Battiti” prosegue dunque il suo viaggio musicale attraverso la Puglia, regalando ogni volta spettacolo e grandi emozioni in attesa del Cornetto Battiti Live, l’evento musicale estivo più seguito del Sud Italia.