Ultimissime dal Conclave: forse il nuovo Papa arriva venerdì

“Quindi il prossimo Papa dovrebbe essere europeo”.



Si dice altro nelle Sacre Stanze?



“Beh, si dice che forse i numeri saranno trovati al terzo giorno, e cioè venerdì, alla nona votazione… Forse…”.



Naturalmente le previsioni sono fatte anche per essere smentite: e avremo il nuovo Pontefice domani, mercoledì, al primo scrutinio.



Non resta allora che aspettare la fatidica fumata bianca, come stanno facendo tanti religiosi, fedeli e pellegrini in Piazza San Pietro.



Aspettando che il Cardinale protodiacono Dominique Mamberti pronunci il tradizionale "Habemus Papam!".

ROMA - Ultimissime dal Conclave: forse avremo il nuovo Papa, il successore di Jorge Luis Bergoglio, venerdì prossimo.La nostra “voce” in Vaticano si è rifatta viva e sostiene che al momento, cioè domani pomeriggio quando il Conclave aprirà ufficialmente i suoi lavori (ore 16.30), dopo l’“Extra Omnes!” (Fuori tutti!) dell’Arcivescovo Diego Ravelli (e dopo che in mattinata sarà celebrata la messa solenne Pro Eligendo Papa), “non ci sono i numeri”.Sarebbe a dire?“Sarebbe a dire che nessun candidato potenziale al Soglio di Pietro ha i due terzi degli elettori, cioè 88 voti, per essere proclamato Papa”.Pare di capire che è in corso una sorta di “campagna elettorale” per la conquista del voto dei Cardinali provenienti dai Continenti: Africa, Asia e America Latina.E quindi?