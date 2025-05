Sapore Perfetto compie 18 anni e accoglie il “Giro d’Italia del Gusto” a Conversano: una serata di festa tra eccellenze e passione per la cucina

Una festa speciale, un traguardo importante e un viaggio di sapori che ha fatto tappa nel cuore della Puglia. Ieri,ha celebratocon una serata memorabile, impreziosita dall’arrivo a Conversano de, la prestigiosa iniziativa dell’

L’evento ha trasformato il locale in una vera e propria officina del gusto, dove tradizione e innovazione si sono incontrate in un’atmosfera calorosa e conviviale. A festeggiare insieme ai fratelli Domenico e Nicola Boccuzzi, fondatori e titolari di Sapore Perfetto, c’erano il sindaco Giuseppe Lovascio, numerosi influencer del settore food e tanti cittadini che da anni seguono e sostengono il progetto enogastronomico dei due imprenditori.

Una serata all’insegna dei lievitati e dell’eccellenza artigianale

Protagonisti assoluti della serata sono stati i lievitati gourmet, raccontati e interpretati attraverso un esclusivo menu degustazione a sei portate. A guidare gli ospiti in questo percorso di sapori, insieme a Nicola e Domenico, due nomi di spicco dell’arte bianca italiana: Orazio Chiapparino e Michel Greco. Pizze d’autore, impasti innovativi, ingredienti di altissima qualità e abbinamenti curati con attenzione hanno regalato agli ospiti un’esperienza multisensoriale.

Il tutto è stato accompagnato da una selezione di vini perfettamente in armonia con i piatti proposti, a testimonianza della cura e della passione che da sempre contraddistinguono Sapore Perfetto.

Una storia di famiglia, territorio e visione

Sapore Perfetto nasce nel 2007 dall’intuizione dei fratelli Boccuzzi e dei genitori Franco e Maria. Oggi è molto più di una pizzeria: è un laboratorio di gusto e cultura culinaria, che mette al centro le eccellenze pugliesi, la qualità della materia prima e un approccio inclusivo all’ospitalità.

Domenico, volto creativo e manageriale del progetto, è anche membro dell’Associazione Ambasciatori del Gusto e ha saputo guidare il locale in un’evoluzione costante, trasformandolo in un punto di riferimento per la cucina contemporanea pugliese. Nicola, maestro pizzaiolo, si dedica alla ricerca sugli impasti e allo sviluppo di nuove ricette, combinando sapientemente tradizione e modernità.

Un futuro da scrivere… con gusto

Con questo importante anniversario, Sapore Perfetto conferma la sua vocazione per l’eccellenza e l’innovazione, restando saldamente ancorato ai valori della famiglia, del territorio e della condivisione. E lo fa nel segno della passione, che da 18 anni guida ogni gesto in cucina e in sala, rendendo ogni piatto una storia da raccontare.

Perché Sapore Perfetto è prima di tutto questo: un luogo dove le persone si incontrano attorno a un’idea di cucina autentica, fatta con il cuore.