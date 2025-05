Un omaggio a De Gregori e alla grande musica d’autore: la Tienamente Band in concerto a Palazzo delle Arti Beltrani

TRANI – Sarà una serata di intensa poesia e musica senza tempo quella che si terrà sabato 3 maggio alle ore 21:00 presso la suggestiva cornice di Palazzo delle Arti Beltrani a Trani. Nell’ambito della Nuova Stagione Artistica 2025, la Sala Giuseppe Beltrani ospiterà il concerto “”, un raffinato tributo a Francesco De Gregori e ai grandi cantautori italiani, firmato dalla

Dopo il successo del concerto jazz del 27 aprile, l’appuntamento musicale di sabato si preannuncia come un viaggio emozionante nel cuore della musica d’autore italiana, omaggiando un’icona come De Gregori, capace di intrecciare poesia, impegno civile e sensibilità sociale in testi che hanno segnato intere generazioni. Non solo un semplice omaggio, ma una rilettura personale e appassionata di un repertorio che racconta l’Italia, le sue contraddizioni, la sua bellezza e la sua umanità.

Sul palco, cinque talentuosi musicisti pugliesi: Francesco Rossi (voce, chitarra, armoniche), Alessandro De Cillis (chitarra solista), Nico Arcieri (pianoforte), Mimmo Di Corato (basso) e Tommaso Bombini (batteria). La band, attiva dal 2008, ha costruito negli anni un percorso originale, riscoprendo e reinterpretando brani della tradizione cantautorale italiana con arrangiamenti eleganti e intensi.

L’evento, intimo e potente, è un’occasione per riflettere, emozionarsi e lasciarsi trasportare dalle melodie che hanno fatto la storia. “Canzoni che parlano di te” è un invito a ritrovare il senso della parola e della musica come strumenti di racconto e memoria collettiva.

I biglietti, con posti numerati, sono disponibili al botteghino di Palazzo delle Arti Beltrani (via Beltrani 51, Trani) oppure online su Vivaticket.

Prezzi: € 15,00 intero, € 12,00 per soci partner.

L’evento rientra nel ricco cartellone della stagione artistica 2025, sostenuta dal Comune di Trani, la Provincia BAT, la Regione Puglia e altri enti culturali, e vede la media partnership di Radio Selene.

Disponibili anche diverse formule di abbonamento, tra cui:

“Gold” (€400, ingressi illimitati fino al 31 dicembre 2025)

“A tutta Musica” (€185 per 19 concerti)

“Musica a Corte” (€145 per 11 concerti)

“Teatro” (€50 per 5 spettacoli teatrali)

Prenotazioni anche via WhatsApp al numero +39 392 3892767.

Per ulteriori informazioni:

📞 0883 500044

📧 info@palazzodelleartibeltrani.it

📍 Brochure stagione 2025

Una serata imperdibile per gli amanti della musica d’autore e della cultura italiana.