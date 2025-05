Verso “Human Pride Taranto” 2025: si parte con la proiezione del film “Nati 2 Volte”

TARANTO - Prende ufficialmente il via il percorso che condurrà alla seconda edizione dello, la manifestazione nata nel capoluogo jonico per promuovere i. Il collettivo organizzatore lancia così il primo evento in calendario, con un appuntamento cinematografico di grande significato.

Giovedì 8 maggio, alle ore 20.00, presso Spazioporto – Cineporto in Via Niceforo Foca 28 a Taranto, sarà proiettato “Nati 2 Volte”, film diretto da Pierluigi Di Lallo, con ingresso libero e gratuito.

L’iniziativa rappresenta un primo momento di incontro con la comunità, in preparazione del grande corteo di sabato 7 giugno, cuore pulsante dello Human Pride. Un’occasione per riflettere, insieme, su temi fondamentali come l’affermazione di genere, la libertà individuale e l’identità di genere, ponendosi una domanda urgente: quanti passi deve ancora compiere il nostro Paese per garantire pieni diritti e dignità a tutte le persone?

A seguire, spazio al dibattito, moderato dalla psicoterapeuta Mary Fontanella, membrə del collettivo Human Pride. A confrontarsi sul palco saranno il regista Pierluigi Di Lallo, le attrici Daniela Giordano e Diletta Laezza, il produttore Gianluca Pirazzoli, insieme ad Antonella Palmitesta, psicoterapeuta e sessuologa, e Miki Formisano, attivista e membrə del collettivo.

Il film “Nati 2 Volte” racconta la storia intensa e delicata di Maurizio, uomo transgender costretto a tornare nel suo paese d'origine, Foligno, dopo venticinque anni di lontananza a causa della morte della madre. Un ritorno che lo riporta a confrontarsi con il passato, con il suo vecchio amore Giorgio e con la propria identità: un percorso umano fatto di equivoci, emozioni e rinascita, arricchito dall’incontro con Paula, attivista appassionata dei diritti civili. Un film che intreccia comicità e dramma, e che pone lo spettatore di fronte alle complessità della transizione e del riconoscimento sociale.

L’evento si inserisce all’interno del percorso culturale e sociale di Human Pride Taranto 2025, che anche quest’anno punta a creare spazi di visibilità, consapevolezza e solidarietà, rendendo la città jonica protagonista di un cambiamento inclusivo e necessario.

Per info e aggiornamenti: segui i canali ufficiali del collettivo Human Pride Taranto.