Verso il Conclave, montato il comignolo sulla Cappella Sistina

Vatican News

- Poco dopo le 9.20 di venerdì 2 maggio 2025 è stato montato il comignolo sulla tettoia della Cappella Sistina con l'intervento dei vigili del fuoco e di operai specializzati. Da questa infrastruttura, collegata alla stufa presente all'interno della Sistina e dove vengono bruciate le schede coi nomi dei votanti e del cardinale prescelto per salire al soglio pontificio, usciranno le fumate che indicheranno l'esito della votazione: nera indicherà che non è stato eletto il Papa, bianca, che è stato designato il successore di Pietro e di Papa Francesco. Questo montaggio, dopo la pausa festiva del 1 maggio, ha anche segnato la ripresa delle riunioni delle Congregazioni dei Cardinali. Esse sono di vitale importanza per definire il profilo del nuovo Papa in vista del Conclave che inizierà alle ore 16.30 di mercoledì 7 maggio 2025.