Zona artigianale di Ostuni, Palmisano (M5S): 'Dopo anni di scelte sbagliate, ora si potranno pianificare le opere di urbanizzazione. Approvata la delibera di giunta dopo un intenso lavoro sinergico'

OSTUNI (BR) - «Abbiamo lavorato tanto, e in silenzio. Lo abbiamo fatto in modo sinergico, ponendo come unico obiettivo quello di restituire finalmente certezza alle decine di famiglie che risiedono nella zona artigianale di Ostuni. Agli slogan abbiamo preferito gli atti concreti. La recente approvazione della delibera di giunta certifica questo impegno e dimostra l'attenzione che l'amministrazione comunale ha riservato in questi due anni alle famiglie che vivono e alle imprese che operano in quest'area». Lo dichiara l'europarlamentare del Movimento 5 Stelle Valentina Palmisano, commentando l'importante passo avanti compiuto per lo sviluppo e la riqualificazione della zona artigianale di Ostuni.





«Determinante per il risultato raggiunto – prosegue – è stato l’impegno del presidente del Consorzio di Santa Caterina, Alessandro Cavallo, che non si è mai arreso di fronte alle difficoltà, portando avanti il suo incarico con passione e determinazione. Un impegno condiviso da tutto il consiglio direttivo: Ottavio Piccioli, Claudio Miccoli, Fabrizio Cariulo, Rino Epifani, dal vicepresidente Alessandro Andriola e dall’avvocato del Consorzio, oggi consigliere comunale del M5S, Stefano Andriola». «Un ringraziamento particolare va al sindaco Angelo Pomes e al vicesindaco Giuseppe Tanzarella, che hanno creduto nella legittimità delle istanze e dato seguito agli impegni assunti, traducendoli in atti concreti. Grazie anche a tutte le forze politiche di maggioranza per aver sostenuto la necessità di creare le condizioni per dare un futuro diverso alla zona artigianale. Ora finalmente sarà possibile intervenire con la realizzazione delle opere di urbanizzazione e pianificare una serie di interventi – tra cui la manutenzione delle strade – per valorizzare quest’area di Ostuni, troppo spesso dimenticata negli ultimi anni» conclude l’europarlamentare.