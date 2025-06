Bari, ancora violenza nel centro: giovane aggredito tra piazza Cesare Battisti e via Garruba

Il ragazzo è finito in ospedale con una ferita alla testa. Cresce la preoccupazione tra i commercianti per la presenza di gruppi violenti nella zona.

BARI – Nuovo episodio di violenza nel cuore della città. Un giovane è stato brutalmente aggredito nei giorni scorsi tra piazza Cesare Battisti e via Garruba, in una zona tristemente nota per la presenza di gruppi giovanili che stazionano regolarmente tra i distributori automatici h24 e le attività commerciali aperte fino a tardi.

Il ragazzo, secondo le prime informazioni, sarebbe stato colpito alla testa da alcuni coetanei. Ancora ignote le cause dell’aggressione, ma le ferite riportate sono state tali da richiedere l’intervento del 118, allertato da alcuni commercianti della zona, preoccupati per l’accaduto.

Il giovane è stato trasportato in ospedale con una ferita grave alla testa: si parla di cranio fratturato, ma le sue condizioni non sarebbero fortunatamente critiche. Resta da chiarire se fosse solo o in compagnia al momento del pestaggio.

Fonti locali parlano di un contesto ormai degenerato, con gruppi di ragazzi che frequentano abitualmente la zona, spesso in atteggiamenti intimidatori e, secondo alcune testimonianze, anche armati. Le forze dell’ordine stanno indagando per ricostruire la dinamica e identificare i responsabili.

L’episodio non sembrerebbe isolato. Residenti e commercianti della zona denunciano da tempo una situazione fuori controllo tra schiamazzi notturni, risse e vandalismi, chiedendo maggiori controlli e la presenza costante di pattuglie, soprattutto nelle ore serali.

«È inaccettabile che il centro della città sia diventato un territorio ostaggio della violenza – commenta un commerciante della zona –. Ci sentiamo abbandonati, e ora anche i clienti iniziano ad avere paura».

L’appello alla Prefettura e alle forze dell’ordine è chiaro: servono presenza, prevenzione e interventi rapidi, prima che la situazione degeneri ulteriormente.