Nuove regole per l’IA: il diritto spiegato da chi lo scrive e lo applica. Il volume GP4AI è realtà

BARI – È stato appena pubblicato il volume “L’intelligenza artificiale tra regolazione e esperienze applicative”, a cura di Antonio Felice Uricchio e Claudio Caldarola, con introduzione di Franco Gallo. L’opera, edita da Cacucci Editore, nasce su iniziativa di GP4AI – Global Professionals for Artificial Intelligence, ente del Terzo Settore italiano attivo nel dialogo tra scienza giuridica, tecnologia e società.Attraverso una selezione di oltre 40 contributi interdisciplinari, il volume affronta il nuovo scenario regolatorio europeo delineato dall’AI Act (Regolamento UE 2024/1689) e analizza il disegno di legge nazionale italiano che ne accompagna l’attuazione.Strutturato in tre sezioni – principi e fonti normative, applicazioni settoriali, riflessioni critiche – il testo offre una lettura organica e ad alta densità scientifica dei profili giuridici, fiscali, etici, economici e tecnici legati all’intelligenza artificiale.Focus particolare è dedicato agli ambiti in cui l’IA esercita il maggiore impatto trasformativo: giustizia, sanità, istruzione, pubblica amministrazione, fiscalità, politiche industriali e comunicazione.Con un approccio analitico e pluralista, il volume propone chiavi interpretative rigorose per la valutazione dei rischi sistemici, la costruzione di governance inclusive e la promozione di un uso etico, sicuro e sostenibile delle tecnologie intelligenti.L’opera si configura come strumento di riferimento per studiosi, istituzioni e policy maker, offrendo una piattaforma di conoscenza condivisa per affrontare una delle più grandi transizioni normative e culturali del nostro tempo.Tra gli autori: Franco Gallo, Daniela Dondi, Michele Corradino, Diana-Urania Galetta, Benedetta Cappiello, Claudio Caldarola, Ugo Ruffolo, Ranieri Razzante, Luciano Quarta, Nanni Bassetti, Annalisa Turi, Fabio Marchitelli, Antonio Uricchio, Francesco Mazzotta, Domenica Romanazzi, Annalisa Di Ruzza, Fabio Castro, Donato Impedovo, Giuseppe Pirlo, Manuel Nuzzolese, Danila De Vito, Marco Tatullo, Antonio Fusco, Raffaella Scelzi, Ernesto Di Iorio, Eugenio Iorio, Amedeo Lepore, Fernando Giancotti, Paolo Soda, Eugenio Guglielmelli, Derrick de Kerckhove, Maria Pia Rossignaud, Giuseppina Lotito, Filomena Tucci, Carmen Cavallo, Gianni Previdi, Mario Caligiuri.Il post ufficiale di lancio è disponibile su LinkedIn:Per approfondimenti e accesso alle attività della community: