Cambio ai vertici di Ferrotramviaria S.p.A.: Giuseppe Pavoncelli è il nuovo Presidente e Amministratore Delegato

BARI – Novità ai vertici di, storica azienda pugliese operante nel settore del trasporto pubblico ferroviario. L’Assemblea dei soci, riunitasi oggi, ha approvato il bilancio consuntivo dell’esercizio 2024 e ha nominato il nuovoche guiderà l’azienda nel prossimo triennio.

A seguito della riunione del CdA, Giuseppe Pavoncelli è stato nominato Presidente e Amministratore Delegato della Società. Subentra ad Antonio Ricco, a cui l’Assemblea ha conferito la carica di Presidente Onorario, esprimendo gratitudine per il suo impegno alla guida dell’azienda in una fase complessa e strategica per il futuro di Ferrotramviaria.

“Assumo questo incarico con grande senso di responsabilità e gratitudine – ha dichiarato Pavoncelli –. Ringrazio il Consiglio di Amministrazione uscente e i Direttori Generali Massimo Nitti e Francesco Cinquepalmi, per il fondamentale contributo dato in questi anni. Questa nomina rappresenta un passaggio di continuità con la storia della Società, ma anche l’apertura di una nuova fase strategica, centrata su innovazione, qualità del servizio e rafforzamento del legame con il territorio. Sarà mia responsabilità guidare questo cambiamento con equilibrio, portando nuove prospettive”.

La transizione avviene in un momento cruciale per Ferrotramviaria, impegnata nel consolidare il proprio ruolo come attore di riferimento nel trasporto pubblico locale e regionale, con l’obiettivo di affrontare le sfide future attraverso investimenti in modernizzazione, sostenibilità e digitalizzazione.

Il nuovo CdA si prepara così a tracciare le prossime linee guida per lo sviluppo aziendale, con l’intento di rendere sempre più efficiente e competitivo il sistema di mobilità al servizio della comunità.