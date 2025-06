Putignano, al via una sperimentazione per gli eventi del 2025

Call aperta tutto l’anno, nuova modulistica semplificata e manuale d’istruzioni per chi organizza eventi con il sostegno del Comune

PUTIGNANO – Dopo il lancio della call pubblica per “La Stagione dello Sport”, dedicata alle iniziative sportive, prende il via una nuova sperimentazione per la richiesta di sostegno da parte della Città di Putignano agli eventi socio-culturali del 2025.

L’obiettivo è duplice: da un lato, aprire ad associazioni ed Enti del Terzo Settore (ETS) la possibilità di far parte delle due stagioni culturali ufficiali del Comune, “La bella stagione” (primavera-estate) e “D’inverno Putignano è uno spettacolo” (autunno-inverno). Dall’altro, semplificare e riorganizzare i processi interni e la modulistica, rendendo più agevole la comunicazione tra organizzatori e Comune.

Per la prima volta è stato realizzato un manuale d’istruzioni che guida gli organizzatori nella presentazione e gestione degli eventi sostenuti dall’Amministrazione comunale.

Il Comune ha individuato tre livelli di supporto:

Livello 1 : Patrocinio gratuito, con possibilità di usare il logo del Comune e, su richiesta, la presenza di un rappresentante comunale all’evento;

Livello 2 : Patrocinio con vantaggi economici indiretti, che include l’uso gratuito di spazi pubblici, allacci elettrici, transenne, supporto alla promozione e altri servizi;

Livello 3: Sostegno economico diretto, con acquisto dell’evento da parte del Comune, oltre ai benefici previsti nei livelli precedenti.

Le proposte possono essere presentate in qualsiasi momento tramite una modulistica semplificata disponibile online e presso l’URP. L’Amministrazione valuterà ogni richiesta secondo criteri quali l’interesse generale e l’allineamento con le linee di mandato comunale. Inoltre, sarà monitorato il valore economico dei servizi gratuiti forniti, per avere un quadro chiaro dei costi sostenuti dall’ente.

Restano comunque valide le modalità precedenti per chi preferisse non richiedere supporto o non partecipare ai palinsesti ufficiali.

«Siamo soddisfatti di questa sperimentazione che porta un cambio di prospettiva negli uffici, facilitando l’esperienza del cittadino e riorganizzando i processi interni – commenta il Sindaco Michele Vinella –. Un lavoro importante che richiede costanza e pazienza, ma che mira a rendere più semplice il rapporto tra ente e cittadini, favorendo maggiore vivacità culturale e rapidità d’azione.»

L’Assessore all’Innovazione Culturale, Mariano Intini, aggiunge: «Questo nuovo sistema ci permetterà di migliorare e standardizzare il rapporto tra Comune e associazioni. Sappiamo che servirà un po’ di tempo per familiarizzare con la nuova modalità, ma avremo spunti utili per discuterne agli Stati Generali della Cultura in programma a fine anno.»