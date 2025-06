Costa Fascinosa inaugura la stagione crocieristica 2025 a Taranto: confermata la presenza anche per il 2026

– È salpata ufficialmente ladel porto di Taranto con il primo approdo della, la raffinata nave della flottaispirata ai capolavori del cinema e del teatro. La nave sarà protagonista di, consolidando per ilil legame tra la compagnia italiana e lo scalo jonico, ormai punto di riferimento per le rotte nel

Un successo che va ben oltre la crociera: si tratta di una partnership strategica tra l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio (AdSP), Taranto Cruise Port s.r.l. e Costa Crociere, che oggi annunciano la conferma dello scalo tarantino anche per la stagione estiva 2026, con la stessa ammiraglia protagonista.

Un itinerario tra terra e mare: il fascino di Taranto al centro del Mediterraneo

La Costa Fascinosa accompagnerà ogni domenica centinaia di passeggeri in un itinerario esclusivo che, partendo da Taranto, toccherà alcune tra le destinazioni più affascinanti del bacino orientale del Mediterraneo: Argostoli/Cefalonia, Mykonos, Atene, Malta e Catania, arricchite da esperienze immersive come una serata nella baia di Mykonos sotto le stelle, un passaggio panoramico nello Stretto di Sicilia e degustazioni di prodotti tipici all’ombra dell’Etna.

Per Taranto, la presenza stabile della compagnia rappresenta molto più di un vantaggio economico: è un volano per la promozione culturale, turistica e imprenditoriale della città. I passeggeri avranno l’occasione di scoprire il patrimonio archeologico, le tradizioni locali e le eccellenze enogastronomiche della provincia jonica.

Una sinergia vincente per lo sviluppo del territorio

“La conferma della partnership con Costa Crociere è motivo di orgoglio e stimolo a proseguire nel percorso di crescita intrapreso – ha dichiarato Sergio Prete, Commissario Straordinario dell’AdSP del Mar Ionio – che si traduce in un dialogo costante con tutti gli attori della filiera crocieristica e in investimenti per migliorare infrastrutture e servizi. Insieme a Taranto Cruise Port, continueremo il confronto con Costa per creare nuove opportunità di integrazione tra porto e città.”

Soddisfazione anche da parte di Luigi Stefanelli, Vice President World Wide Sales di Costa Crociere: “Rinnoviamo con entusiasmo la nostra presenza a Taranto per il terzo anno consecutivo. È una destinazione che ha saputo valorizzare il suo potenziale. Per il 2026 torneremo con Costa Fascinosa, forti di un’esperienza di altissimo livello garantita da autorità e operatori locali, a cui va il nostro sincero ringraziamento.”

Un porto che cambia, una città che cresce

Non è solo il turismo a beneficiarne. L’indotto coinvolge formazione professionale, accoglienza, artigianato e promozione culturale, generando occupazione e nuove imprese. A confermarlo è Raffaella Del Prete, General Manager di Taranto Cruise Port: “L’apprezzamento da parte di Costa e dei crocieristi è un riconoscimento all’efficienza operativa e all’ospitalità che sappiamo offrire. Il nostro obiettivo è contribuire anche a una nuova narrazione di Taranto nel mondo, fatta di bellezza, cultura, tradizione e futuro.”

Verso il futuro, con rotta sulla qualità

La crescente centralità di Taranto nel turismo crocieristico si inserisce in una strategia a lungo termine che punta sulla sostenibilità, sul coinvolgimento delle comunità locali e sulla qualità dell’esperienza del viaggiatore. La Costa Fascinosa ne è simbolo: un palcoscenico galleggiante che racconta, ogni settimana, la bellezza del Mediterraneo e l’accoglienza del Sud Italia.

Con la conferma della stagione 2026 e una visione di sviluppo condivisa, Taranto si consolida come porto crocieristico di primo piano, pronto ad accogliere il futuro del turismo internazionale.