Dialoghi sull’Intelligenza Artificiale: a Bari un incontro su come l’IA sta cambiando il mondo dell’editoria libraria

BARI - Si chiude mercoledì, presso la(via Melo 119), il primo ciclo dei Dialoghi sull’intelligenza artificiale. L’appuntamento finale sarà dedicato a un tema di grande attualità:, un confronto aperto su come l’intelligenza artificiale stia trasformando ogni aspetto della filiera editoriale, dalla scrittura alla distribuzione.

Nel mondo del libro, l’IA non è più solo una possibilità futura: è una realtà già presente, che influisce concretamente sulla produzione, l’organizzazione e la promozione dei contenuti. Il suo impatto tocca autori, editori, traduttori, librai e lettori. Il dibattito punta a superare facili entusiasmi o timori, per analizzare con lucidità come questa tecnologia stia modificando – e potenzialmente ridefinendo – le pratiche editoriali contemporanee.

Moderato dal giornalista Michele Casella, curatore dell’iniziativa, l’incontro vedrà la partecipazione di figure autorevoli e con prospettive differenti, a testimonianza della complessità di un ecosistema in trasformazione. Interverranno:

Claudia Coga , direttrice editoriale di Edizioni Dedalo

Alessio Rega , fondatore e direttore di Les Flâneurs Edizioni

Cristò , scrittore, recentemente tornato in libreria con Penultime parole

Elvira Zaccagnino, direttrice di Edizioni La Meridiana

Durante l’evento si parlerà del ruolo crescente dell’IA nella generazione automatica di testi, nella selezione e revisione dei manoscritti, nel supporto alla traduzione e nelle strategie di marketing editoriale basate su algoritmi e analisi dei dati. Un focus sarà dedicato anche alla figura dell’autore e dell’editor, sempre più chiamati a confrontarsi con strumenti capaci di produrre o rielaborare contenuti in modo autonomo.

Il dibattito si allargherà poi alla situazione attuale dell’editoria italiana e internazionale, con riflessioni sulla sostenibilità economica del libro, sulle criticità del sistema distributivo, e sulle sfide che le case editrici indipendenti affrontano in un mercato sempre più concentrato.

L’evento è organizzato in collaborazione con l’associazione Pool e la Libreria Feltrinelli di Bari. L’ingresso è libero fino a esaurimento posti.

Un’occasione preziosa per chi ama i libri, li produce o li studia, per riflettere insieme su un futuro che è già cominciato.