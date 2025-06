DRIFFest 2025, il Festival “Del Racconto, il Film” entra nel vivo: storie di infanzia, marginalità, debutti e poesia in Puglia

Seconda settimana per il Festival di Cinema e Letteratura con eventi tra Trani, Sannicandro, Giovinazzo e Modugno. Al centro del racconto: diritti, memoria, debutti e il coraggio di chi vive ai margini.

TRANI – Prende il via domani, martedì 24 giugno, dalla Casa Circondariale di Trani, la seconda intensa settimana del festival “Del Racconto, il Film” – DRIFFest, giunto alla sua sedicesima edizione. Quattro giornate (dal 24 al 27 giugno) per un viaggio tra letteratura, cinema, teatro, poesia e impegno civile, con focus su storie di infanzia, identità negate e nuove voci da ascoltare.

Unico festival pugliese ad entrare in carcere, il DRIFFest inaugura la settimana con “Del Racconto, l’Infanzia (non è un reato)”, appuntamento realizzato in collaborazione con il Garante regionale dei diritti delle persone private della libertà personale. Protagonisti i detenuti della Casa Circondariale di Trani con la mise en éspace “Quando ero bambino”, esito di un laboratorio guidato dall’attrice Ilaria Cangialosi e promosso dalla Cooperativa I Bambini di Truffaut. Un’esplorazione commovente e profonda dei sogni e delle ferite dell’infanzia, per riflettere sul peso delle esperienze precoci nella costruzione (e nella distorsione) dell’identità adulta.

Mercoledì 25 giugno – Sannicandro di Bari

Nel cortile del Castello Normanno-Svevo (ore 19.30, ingresso 3 euro), arriva “Del Racconto, gli/le Altri/Altre”. In scena lo spettacolo “Princesa” di Fabrizio Coniglio, con protagonista Vladimir Luxuria, tratto dalla biografia della donna trans brasiliana Fernanda Farias De Albuquerque, simbolo della lotta per la dignità e l’identità.

Ad aprire la serata, la presentazione del libro “Tutto il mondo è cosa mia” (Electa) di Giorgia Antonelli, in dialogo con il giornalista Francesco Strippoli. Una biografia potente di Rossana Rossanda, icona della sinistra italiana e fondatrice de Il Manifesto, attraverso decenni di lotta, cultura e passione politica.

Giovedì 26 giugno – Giovinazzo

Nel suggestivo Piazzale Aeronautica Militare (ore 19.30), spazio a “Del Racconto, le mancanze”, con il debutto della scrittrice Manuela Montanaro, che presenterà il suo romanzo “L’incredibile storia di Callista Wood che morì otto volte” (NEO), dialogando con Elena Manzari, la “Libraia Nomade”. Un noir ambientato in un Sud Dakota spietato e innevato, tra riserve indiane e comunità isolate, dove l’identità si intreccia con il territorio e con il mistero.

A seguire, il debutto cinematografico di Edgardo Pistone, “Ciao Bambino”, premiato alla Festa del Cinema di Roma. Una storia di crescita e sopravvivenza nel rione Traiano di Napoli, dove il giovane Attilio cerca risposte tra amore, famiglia e povertà. Saranno presenti il regista e i protagonisti Marco Adamo e Anastasiia Kaletchuk.

Venerdì 27 giugno – Modugno

Prima volta del festival a Modugno, alle ore 19.30 in piazza Arcivescovo Romita, con “Del Racconto, il Volo”, una serata all’insegna dell’arte e della riflessione. Il poeta e scrittore Giuseppe Goffredo darà voce alla solitudine dell’uomo contemporaneo con la performance poetica “Soli con il mondo”, accompagnato dall’artista siriano Ahmad Kaddour.

A introdurre la serata, l’intervento di don Angelo Cassano, referente regionale di Libera. In chiusura, la proiezione di “Bird” di Andrea Arnold, presentato a Cannes, toccante ritratto di una dodicenne cresciuta in un contesto di abbandono e povertà nel nord del Kent, con un cast guidato da Nykiya Adams e Barry Keoghan.

Un festival diffuso, civile e necessario

Organizzato dalla Cooperativa Sociale I Bambini di Truffaut con la direzione artistica di Giancarlo Visitilli, il DRIFFest 2025 si svolge dal 17 giugno al 26 luglio con 21 appuntamenti in sei comuni pugliesi: Bari, Giovinazzo, Modugno, Rutigliano, Sannicandro di Bari e nei carceri di Trani e Turi.

Il festival è sostenuto da Regione Puglia, Apulia Film Commission, Puglia Culture, vari Comuni, istituzioni culturali e forensi. Tutti gli eventi sono a ingresso libero, salvo diversa indicazione, fino ad esaurimento posti.

📞 Info e programma completo su: ibambiniditruffaut.com – Tel. 328.4071538.