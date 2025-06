Esami di Maturità, il messaggio dell’assessore Sebastiano Leo agli studenti pugliesi: “Siate coraggiosi, potete farcela”

BARI – Alla vigilia degli Esami di Stato, l’assessore regionale all’Istruzione della Puglia,, ha voluto rivolgere un messaggio di incoraggiamento e vicinanza a tutti i maturandi pugliesi, protagonisti a partire da domani di uno dei passaggi più significativi della loro crescita personale e scolastica.

“Care ragazze e cari ragazzi – scrive Leo – state per affrontare uno dei momenti più significativi del vostro percorso: l’Esame di Stato. È un passaggio tanto atteso quanto temuto, carico di emozioni, che segna simbolicamente la conclusione di un lungo cammino di studio e di crescita personale.”

L’assessore ha sottolineato l’importanza di questo momento non solo come prova scolastica, ma come tappa di formazione del carattere:

“È naturale sentirsi ansiosi, preoccupati, emozionati. Ma ricordate: in quei ricordi troverete la forza e la motivazione per affrontare nuove sfide. Qualunque sarà la vostra scelta, saprete di poter contare sulle vostre forze”.

Leo ha poi fatto appello al coraggio e alla consapevolezza che gli studenti hanno costruito negli anni:

“Questo è il vostro primo grande esame, affrontatelo con coraggio. Dopo, scoprirete che siete in grado di superarne molti altri. Oggi avete la possibilità di esprimere il vostro talento. E la vera libertà, cari ragazzi, si conquista con la cultura”.

L’assessore ha anche voluto ricordare il ruolo fondamentale di docenti e famiglie:

“La scuola vi ha accompagnati lungo questo cammino. Non siete soli. Né ora, davanti agli esami, né domani, quando vi troverete a navigare nel mare aperto del futuro”.

Il messaggio si chiude con un invito alla passione e all’impegno:

“Le difficoltà non mancheranno, ma neppure gli strumenti per superarle: la volontà, le competenze acquisite, e soprattutto la vostra passione. Mettetela in tutto ciò che fate. Vivete con passione: senza, la vita perde sapore”.

Infine, l’augurio sentito dell’assessore:

“Con fiducia e con un grande augurio per ciò che vi attende, vi saluto sperando che queste parole vi accompagnino, soprattutto quando sarete lì, di fronte alla commissione d’esame, e penserete: ‘Sono qui, posso farcela!’ Coraggio!”

Un messaggio pieno di umanità e sostegno, che arriva come un abbraccio istituzionale a chi, in queste ore, si prepara a scrivere una delle pagine più importanti della propria giovinezza.