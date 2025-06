Giugno al Centro commerciale AppiAnticA: musica, eventi e ricchi premi

MESAGNE (BR) - Il Centro commerciale AppiAnticA di Mesagne si prepara a un giugno indimenticabile, ricco di eventi estivi, musica dal vivo e imperdibili opportunità di vincere premi immediati. Un mese che spazia dalla tradizione alla musica per i più giovani, culminando con la presenza di due volti noti del talent show "Amici". Il programma si aprirà con un omaggio alle radici e alla cultura locale, per poi accogliere due artisti amati dal pubblico giovanile. - Il Centro commerciale AppiAnticA di Mesagne si prepara a un giugno indimenticabile, ricco di eventi estivi, musica dal vivo e imperdibili opportunità di vincere premi immediati. Un mese che spazia dalla tradizione alla musica per i più giovani, culminando con la presenza di due volti noti del talent show "Amici". Il programma si aprirà con un omaggio alle radici e alla cultura locale, per poi accogliere due artisti amati dal pubblico giovanile.





7 giugno - Appuntamento con "Anteprima TARANTA IN FESTA": dalle ore 18, preparati a un pomeriggio dedicato alla musica e ai sapori della tradizione locale. Le esibizioni dal vivo, le degustazioni di prodotti tipici e una coinvolgente lezione di pizzica a cura di "Li Vasapiedi" garantiranno un'esperienza autentica e indimenticabile per celebrare la cultura salentina. Partner ufficiale "Sapori & Sorrisi".

15 giugno - Tra i protagonisti della 24esima edizione del talent show "Amici", il cantante Nicolò Filippucci incontrerà i fan dalle ore 18 per il firmacopie del suo ultimo EP "Un’ora di follia". Un'occasione unica per i suoi sostenitori! Ricorda: dalle ore 9 di domenica 15 giugno, acquista il CD e ritira il pass in Galleria!

21 giugno - Il Centro AppiAnticA accoglierà Trigno, vincitore della categoria canto di "Amici 24". Dalle ore 18:30, i fan potranno incontrare l'artista per il firmacopie del suo EP “A un passo da me”. Non dimenticare: dalle ore 9 di sabato 21 giugno, acquista il CD e ritira il pass in Galleria!





Anche a giugno, la fortuna ti aspetta con il concorso Appia Club! Fino al 30 giugno, aumentano le possibilità di vincere premi immediati. Tutti i clienti che faranno acquisti presso i punti vendita del Centro commerciale AppiAnticA potranno caricare gli scontrini tramite l'App "AppiAnticA" e accedere a due iniziative: "Gioca e Vinci Subito": in palio gift card da 20 euro, e il superpremio del mese, una splendida mountain bike Esperia, perfetta per le avventure estive.





Il Centro commerciale AppiAnticA invita tutti i clienti a partecipare agli eventi e a scaricare l’app "AppiAnticA", disponibile su Google Play e Apple Store.