Festa a Vico 2025: il grande ritorno della cucina solidale tra le meraviglie della Costiera Amalfitana

VICO EQUENSE - La Costiera Amalfitana si prepara ad accogliere uno degli eventi gastronomici più attesi dell’anno:, celebrazione del gusto, della tradizione italiana e, soprattutto, della solidarietà. Un appuntamento unico, che unisce alta cucina e impegno etico, orchestrato come sempre dallo chef pluristellato, anima e cuore di una manifestazione che è diventata simbolo di eccellenza culinaria e generosità.

L’eccellenza pugliese incontra il cuore campano: Massimo Ferosi protagonista

Tra i grandi protagonisti dell’edizione 2025 spicca un nome ben noto nel panorama gastronomico italiano: Massimo Ferosi, chef simbolo del Gargano, che porterà in Costiera i profumi e i sapori autentici della Puglia. La sua partecipazione è più di una presenza scenica: è un vero tour del gusto, articolato in tre tappe esclusive che anticipano il grande evento.

9 giugno – “Il Party delle Stelle” allo Stone Restaurant: una serata di apertura esplosiva, dove Ferosi incanterà con creazioni d’autore e sapori indimenticabili.

10 giugno – “La Repubblica del Cibo”: tra le vie di Vico Equense, street food e piatti iconici delle migliori trattorie d’Italia animeranno il chiostro della Santissima Trinità.

11 giugno – “Il Cammino di Seiano”: un’esperienza sensoriale e culturale nel borgo marinaro di Seiano, dove la cucina incontra l’artigianato, tra chef stellati, pasticceri e maestri artigiani.

Per l’occasione, Ferosi ha deciso di chiudere temporaneamente il suo celebre ristorante “Il Presidente” di Lucera, che riaprirà il 12 giugno. Un gesto che racconta l’impegno autentico dello chef verso la causa benefica dell’evento.

Un evento che nutre il corpo e lo spirito

“Festa a Vico” è molto più di una celebrazione della cucina italiana, candidata a diventare patrimonio immateriale dell’umanità: è una piattaforma solidale che ogni anno raccoglie fondi per importanti associazioni, tra cui la Fondazione Umberto Veronesi ETS, San Patrignano, la Fondazione Luna Blu e i Sostenitori dell’Ospedale Santobono.

Tutti i ricavati degli eventi, incluso il percorso “Bites of Italy”, saranno devoluti in beneficenza. I biglietti sono già disponibili online, accompagnati da tutte le istruzioni per partecipare ai singoli appuntamenti.

Una dichiarazione d’intenti

“Festa a Vico 2025” si presenta come un manifesto di valori, dove la cucina diventa linguaggio universale di unione, cultura e responsabilità sociale. L’incontro tra la visione di Gennarino Esposito e il talento di Massimo Ferosi promette emozioni forti, esperienze culinarie indimenticabili e una riflessione condivisa su quanto il cibo possa diventare strumento di bene.

Il palcoscenico è pronto, i fornelli si accendono, e la Costiera si prepara a diventare, ancora una volta, capitale del gusto e della solidarietà.