Gallipoli, la Fontana del Delfino torna a splendere: completati gli interventi di riqualificazione in Piazza Falcone e Borsellino

Rossana Nicoletti, delegata all’Ambiente: “Un gesto di attenzione verso l’identità e la qualità degli spazi pubblici della nostra città”





GALLIPOLI (LE) - Gallipoli ritrova uno dei suoi simboli urbani: sono stati completati gli interventi di manutenzione straordinaria alla fontana di Piazza Falcone Borsellino, comunemente nota come “fontana del delfino”. Un’opera che non è solo arredo urbano, ma memoria viva, punto d’incontro e cornice quotidiana per i cittadini.





L’intervento ha previsto il risanamento strutturale delle due vasche, nelle quali si erano formate crepe che causavano continue perdite d’acqua. Dopo le operazioni di riparazione, è stata applicata una pittura tecnica con una tonalità più intensa e luminosa, pensata per esaltare l’impatto visivo della fontana e integrarla armonicamente nel contesto della piazza.





Durante l’esecuzione dei lavori, si è scelto di andare oltre quanto inizialmente previsto. Se in un primo momento si era ipotizzato di intervenire unicamente sugli ugelli e sull’anello idrico esistente, in corso d’opera è emersa l’opportunità di un restyling completo. Si è così proceduto con la sostituzione integrale dell’impianto, dotando la fontana di nuovi getti d’acqua, più performanti e scenografici, capaci di dare nuova vitalità e movimento all'intera struttura.





“Questa non è solo una semplice opera di manutenzione – commenta Rossana Nicoletti, delegata all’Ambiente del Comune di Gallipoli – ma un gesto di attenzione verso l’identità e la qualità degli spazi pubblici della nostra città. La fontana del delfino è parte della nostra città: luogo della quotidianità e della memoria, che oggi torna a raccontare Gallipoli con nuova energia. Investire nel decoro urbano significa investire nel benessere, nella bellezza e nel senso di appartenenza dei cittadini”.