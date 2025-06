Grave incidente a Grottaglie: scontro tra auto e scooter, motociclista in condizioni critiche

GROTTAGLIE – Un grave incidente stradale si è verificato nella serata di mercoledì, intorno alle ore 20:00, ina Grottaglie, in provincia di Taranto. Coinvolti nello scontro unae uno, che si sono urtati per

Ad avere la peggio è stato il conducente della moto, che ha riportato ferite gravi in seguito all’impatto. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti in modo tempestivo i sanitari del 118, che hanno provveduto a stabilizzare il ferito prima di trasportarlo in codice rosso all’ospedale Santissima Annunziata di Taranto.

Le condizioni del motociclista sono state giudicate critiche al momento del ricovero, e i medici stanno monitorando costantemente l’evoluzione del suo stato clinico.

La Polizia Locale è giunta sul posto per effettuare i rilievi e ricostruire la dinamica dell’incidente, al momento ancora poco chiara. Saranno fondamentali le testimonianze e le eventuali immagini delle telecamere di sorveglianza della zona per determinare le responsabilità dello scontro.