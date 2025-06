Metamorfosi: quando il pianoforte si fa visione, rito e vertigine sonora

Nel cuore del centro storico di Trani, tra pietra e mare, il Palazzo delle Arti Beltrani si prepara ad accogliere uno degli eventi musicali più intensi e visionari della stagione 2025. Venerdì 27 giugno, alle ore 21:00 (porta ore 20:30), il pianista di fama internazionale Alfonso Soldano porterà in scena “Metamorfosi”, un’esperienza concertistica immersiva in cui musica, immagine e sentimento si fondono in un’unica, potente narrazione sensoriale.

Lungi dall’essere un tradizionale recital, Metamorfosi è un viaggio musicale e poetico che trasforma il pianoforte in un vero e proprio teatro sonoro e visivo. La tastiera si fa corpo narrante, vibrazione interiore, rito condiviso.

Una drammaturgia sonora e visiva

Il programma si snoda attraverso alcune tra le pagine più evocative del repertorio pianistico, scelte per la loro capacità di generare immaginazione e vertigine. Si comincia con Gabriel Fauré e la sua Les Berceaux, una dolente ninna nanna sul destino incerto dei marinai. Si prosegue con cinque Romanze di Rachmaninov, miniature dense di lirismo e malinconia. Il viaggio continua con le atmosfere fiabesche di Čajkovskij, da Il Lago dei Cigni a Lo Schiaccianoci, dove il pianoforte si trasforma in orchestra sognante.

Poi è la volta delle enigmatiche Sirene di Debussy, che affiorano dai fondali simbolisti con un canto ipnotico e magnetico. Gran finale con la straordinaria parafrasi da “Norma” di Franz Liszt, dove l’incandescenza tecnica si fonde con la spiritualità della tragedia belliniana, in una catarsi sonora che lascia senza fiato.

Alfonso Soldano: tra rigore e ispirazione

Protagonista della serata è Alfonso Soldano, artista profondamente legato alla città di Trani, che lo ha insignito del titolo di cittadino benemerito. Allievo prediletto di Aldo Ciccolini, Soldano è oggi una delle voci più originali del pianismo europeo. Coniuga intensità lirica, intelligenza interpretativa e visionarietà teatrale. Nei suoi concerti ogni nota ha un peso specifico, ogni pausa è una sospensione carica di senso.

Con “Metamorfosi”, Soldano non solo suona: racconta il mondo con il suono, trasfigurandolo attraverso una sensibilità rara e uno stile inconfondibile. I visual che accompagneranno l’esecuzione non sono un semplice sfondo decorativo: diventano estensioni emotive del suono, in un continuo dialogo tra udito e visione.

Un evento che è anche volano culturale e turistico

L’evento, inserito nella programmazione artistica del Palazzo delle Arti Beltrani, si configura come un appuntamento imperdibile per chi ama l’arte, la bellezza e la sperimentazione. Un’occasione unica per vivere la musica classica in modo nuovo, coinvolgente, totale.

Il concerto è parte di una stagione 2025 ricchissima, che mira a consolidare il ruolo di Trani come città d’arte e cultura. La vasta platea del Palazzo è pronta ad accogliere appassionati, turisti e curiosi in un contesto che unisce patrimonio storico e avanguardia espressiva.

🎟️ Biglietti

Poltronissima: €15,00

Posto unico: €10,00

Disponibili anche con Carta Docente e Carta della Cultura Giovani e del Merito.

Acquisto al botteghino (via Beltrani 51, Trani – aperto dal martedì alla domenica dalle 10:00 alle 18:00) o online su Vivaticket:

👉 Acquista ora su Vivaticket

👉 Pagina eventi Palazzo delle Arti Beltrani

📲 Prenotazioni anche via WhatsApp al numero +39 392 3892767 (verrete richiamati dalla segreteria per la conferma).

📖 Brochure stagione artistica 2025:

Consulta il programma completo

📞 Info

Palazzo delle Arti Beltrani

Tel: 0883 500044

Email: info@palazzodelleartibeltrani.it