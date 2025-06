Nardò: 'Baroque Blue', residenza artistica su simbolismo vegetale e sciamanesimo

NARDO' (LE) - Nel mese di luglio inizia la IV edizione di Baroque Blue la residenza artistica annuale organizzata da Primo Piano LivinGallery con la cura di Dores Sacquegna. - Nel mese di luglio inizia la IV edizione di Baroque Blue la residenza artistica annuale organizzata da Primo Piano LivinGallery con la cura di Dores Sacquegna.





Il progetto dal titolo "EARTH PATH: simbolismo vegetale e sciamanesimo" è programmato dal 5 al 18 luglio a Santa Maria al Bagno e ha il Patrocinio della città di Nardò.





Il progetto e gli artisti





Le residenze d'artista svolgono un ruolo cruciale nell’ arte contemporanea e Baroque Blue si conferma come punto di riferimento per artisti internazionali che vogliono lavorare in un ambiente stimolante e approfondire la loro pratica artistica.

EARTH PATH tra simbolismo vegetale e sciamanesimo è un viaggio multidisciplinare dedicato agli archetipi, alle essenze divine e aromatiche, alle similitudini tra fiore e cielo stellato.

Gli artisti sono invitati a ragionare sulla biodiversità e a creare magiche relazioni con il folklore salentino. Il programma di studio prevede giornate nei parchi, giardini, riserve naturali, ma anche luoghi millenari che raccontano la storia del Salento e diventano fonte di ispirazione per la creazione delle loro opere.

In residenza a Santa Maria al Bagno, l’artista americana Kohlene Hendrickson (vive e opera in Svizzera), il cui lavoro esplora l'umano e il cosmico e offrirà un workshop sull’encausto, antica tecnica pittorica che utilizza la cera d’api come legante per i pigmenti.

Gli altri artisti sono Laurence Vittes, musicista e critico musicale americano e Lark Pilinsky, gallerista e artista americana, le cui opere incarnano le potenti vibrazioni curative della natura.

Dalla sua galleria di Los Angeles in residenza le artiste americane Beverly DiCarlo, Victoria Williamson, Tatiana Yartseva e Asya Fadeyeva e infine le due artiste inglesi Julie Moss e Karen Partridge, i cui lavori incorporano elementi simbolici dando forme a paesaggi immaginari e scenografici.

Nel dialogo con il territorio sei sono gli artisti e autori pugliesi presenti: Gianni Chiriatti le cui opere sono ispirate dalla natura e che conduce il workshop sui distillati e gli oleoliti nel suo atelier a Borgagne, Francesca Romana Ferrara, proprietaria della FA Agricola di Galatone con il workshop sui prodotti salentini. In programma Claudio Rizzo che presenterà le sue sculture arboree e il reading su "Il Partito preso…dell’albero", liberamente tratto dal libro di F. Ponge.

Lo sciamanesimo aspetto fondamentale di questo progetto è esplorato ed articolato da Maria Maddalena Armenise, operatrice di medicina olistica e autrice del libro "La mappa della salvezza: Graal, medicina per la nuova umanità oltre la dualità". Ispirato dalla natura della macchia mediterranea, la performance del m° Alberto Nick Bolettieri, musicista polistrumentista torinese di base in Salento.

Chiude il cerchio Luigi Caiffa, artista di opere multimediali e fotografo ufficiale della residenza.

La residenza si concluderà il 18 luglio dalle ore 18:30 presso la villa di Santa Maria al Bagno, con l’esposizione delle opere realizzate e una cerimonia celebrativa alla madre terra. Drink Welcome offerto dall’Azienda Agricola Contino. L'ingresso è su invito.





BAROQUE BLUE

Via Emanuele Filiberto 144, Santa Maria al Bagno, marina di Nardò (Lecce)