Trani ospita il Campionato Europeo Off Shore: la “Formula 1 del mare” torna in città

VENERDÌ 6 GIUGNO



• 10:00–12:00 → Prove libere



• 16:00–17:30 → Gara 1 – Short Race



• 18:00–19:30 → Sfilata truck & catamarani in città



• 20:30–22:00 → Live: I Gatti di Via Bramante – Piazza Trieste





SABATO 7 GIUGNO



• 10:00–12:00 → Prove libere



• 11:30 & 17:30 → Freestyle jet ski con Roberto Mariani



• 12:00 & 18:00 → Flyboard show – Banchina Santa Lucia



• 20:00–22:00 → Larry Franco Quartet – Piazza Trieste



DOMENICA 8 GIUGNO



• 09:30–11:00 → Prove libere



• 11:10 → Jet ski show



• 11:30 → Flyboard show



• 12:00–13:30 → Gara lunga – Grand Prix Città di Trani



• 15:00 → Red carpet piloti



• 15:30 → Cerimonia di premiazione



• 16:00 & 16:30 → Jet ski + Flyboard finali



• 20:00–22:30 → Recital “La sera dei miracoli” – Piazza Trieste



⛵ EQUIPAGGI IN GARA – CLASSE 3D 5000



• D-2 D – Cardazzo / G. Coltro – Italia



• D-16 – Roberto Lo Piano – Italia



• D-17 F – De Mitri / M. Petroni – Italia



• D-20 – S. Barlesi / J. Kunklim – Italia/Svezia



• D-6 – G.P. Montavoci / L. Assi – Italia



• D-8 – F. Magnani / A. Huober – Italia



• D-10 – L. Bacchi / A. Bacchi – Italia



• D-96 F – Pinelli / J.T. Braaten – Francia/Norvegia • D-101 – M. Johnsson / J. Myllymäki – Finlandia



• D-86 – F. Groth / F. Eriksson – Svezia



TRANI - Dal 5 all’8 giugno, la città ospita il Campionato Europeo Off Shore: spettacolo tra onde, motori e acrobazieTrani si prepara a vivere un evento senza precedenti: dal 5 all’8 giugno 2025, la città ospiterà il Campionato Europeo Off Shore – Grand Prix Regione Puglia, Trofeo Città di Trani, tappa inaugurale del circuito mondiale della spettacolare classe Race Cat 3D 5000. Per quattro giorni, la “perla dell’Adriatico” sarà il cuore pulsante della motonautica internazionale, trasformandosi in un palcoscenico sul mare tra velocità, adrenalina e grandi eventi.La “Formula 1 del mare” torna a Trani dopo oltre trent’anni con una parata di potenza e precisione tecnica. I protagonisti sono i catamarani della classe 3D 5000: bolidi a due motori, dotati di capsule di sicurezza ispirate all’aeronautica e pilotati da equipaggi provenienti da tutta Europa. Sono attesi team da Italia, Finlandia, Norvegia, Svezia, Francia e Belgio, per un totale di oltre 250 tra piloti, tecnici e operatori coinvolti.L’evento offrirà spettacolo visibile da ogni punto della costa: dal porto alla villa comunale, dal Monastero di Colonna alla Cattedrale, gli spettatori potranno seguire la gara direttamente dal lungomare, grazie al tracciato naturale disegnato lungo la suggestiva costa tranese.Sport, show e intrattenimentoNon solo sport. L’evento sarà accompagnato da un fitto calendario di spettacoli collaterali che animeranno l’intera città. In programma esibizioni mozzafiato con flyboard, jet ski freestyle, concerti live, recital teatrali, parate di catamarani per le vie cittadine, visite ai paddock e incontri con i piloti.Tra gli ospiti più attesi:• Roberto Mariani, campione del mondo di freestyle jet ski, protagonista di spettacolari acrobazie sull’acqua;• Mattia Lancia, campione italiano di flyboard;• Carlotta Infussi, performer che unirà danza e coreografia in emozionanti show acquatici.La sera, Trani si trasformerà in un salotto musicale con concerti dal vivo e spettacoli teatrali: da “I Gatti di Via Bramante” al jazz del Larry Franco Quartet, fino al recital “La sera dei miracoli”, in omaggio alla grande musica italiana.Un evento dal forte impatto culturale e turisticoTrani è stata scelta come tappa inaugurale del campionato mondiale non solo per la sua bellezza paesaggistica, ma per la sua conformazione ideale ad ospitare eventi di respiro internazionale. Dopo Trani, il circuito proseguirà con le tappe di Cervia, Rodi Garganico, e poi in Norvegia e Finlandia.Un’occasione unica per riscoprire la città da una prospettiva nuova, tra onde e motori, e un’opportunità straordinaria per promuovere il territorio pugliese con un evento che unisce sport, spettacolo, cultura e turismo.📍 PROGRAMMA PRINCIPALE