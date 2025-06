Inaugurazione della nuova struttura dell'Ospedale di Ostuni, un nuovo capitolo per la sanità pugliese

OSTUNI (BR) - Venerdì 27 giugno 2025 ha rappresentato una data storica per la sanità della Puglia, con il trasferimento definitivo nella nuova struttura dell'Ospedale di Ostuni, conosciuto come "Piastra". Questo significativo traguardo conclude un percorso complesso e articolato, che, dopo più di vent'anni, vede finalmente la luce in fondo al tunnel, che ha visto nei giorni scorsi il trasferimento del laboratorio analisi, del centro prelievi e della radiologia, culminando oggi con l'apertura del nuovo pronto soccorso. - Venerdì 27 giugno 2025 ha rappresentato una data storica per la sanità della Puglia, con il trasferimento definitivo nella nuova struttura dell'Ospedale di Ostuni, conosciuto come "Piastra". Questo significativo traguardo conclude un percorso complesso e articolato, che, dopo più di vent'anni, vede finalmente la luce in fondo al tunnel, che ha visto nei giorni scorsi il trasferimento del laboratorio analisi, del centro prelievi e della radiologia, culminando oggi con l'apertura del nuovo pronto soccorso.





Nei prossimi giorni, la nuova offerta sanitaria si arricchirà ulteriormente con l'attivazione dell'Ambulatorio di Consulenza Pediatrica per accessi al Pronto Soccorso (SCAP). Questo passo rappresenta una vera e propria rinascita per la struttura, pronta a svolgere un ruolo cruciale nel sistema sanitario provinciale e regionale, nonostante le sfide affrontate in passato.





Tommaso Gioia, Consigliere per la Sanità del Presidente della Regione Puglia, ha espresso la sua gratitudine verso la direzione strategica della ASL di Brindisi: "Desidero ringraziare il direttore generale, Dott. Maurizio De Nuccio, il direttore sanitario, Dott. Enzo Gigantelli, e la direttrice amministrativa, Dott.ssa Loredana Carulli, per l’impegno e la determinazione dimostrati nel raggiungere questo significativo risultato, frutto di anni di sacrifici e perseveranza".





Ha inoltre riconosciuto il supporto del Presidente Michele Emiliano e dell'assessore alla Sanità, Raffaele Piemontese: "Il loro ascolto delle nostre istanze ha reso possibile la valorizzazione di questo presidio attraverso il finanziamento necessario al completamento della struttura".





Gioia ha riservato un particolare riconoscimento al Direttore Sanitario dell'ospedale, Dott. Francesco Lisena, sottolineando che "la sua competenza e dedizione hanno avuto un ruolo determinante in questo successo".





L’apertura della nuova struttura non rappresenta solo un momento di festa, ma anche un chiaro segnale dell’importanza dell’Ospedale di Ostuni, in un periodo in cui la città sta emergendo come una delle realtà più significative della Puglia.





"Stiamo lavorando affinché Ostuni diventi sempre più un polo di riferimento nella rete sanitaria della nostra provincia" ha affermato Gioia.





Infine, ha ringraziato tutti i medici e gli operatori sanitari: "Il loro impegno instancabile e la loro dedizione hanno mantenuto alta l’attenzione sulla salute della comunità, dimostrando fiducia nel mio operato e nella possibilità di evitare chiusure".





In conclusione, Tommaso Gioia, facendo riferimento all'intitolazione dell'ospedale di Ostuni a Papa Francesco, ha espresso la sua riconoscenza al Pontefice, con la speranza che "la sua Santa mano possa guidare e benedire il nosocomio di Ostuni nei prossimi anni".