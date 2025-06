Le novità del trasporto pubblico locale a Barletta, Minervino Murge e Spinazzola

BARI - Ancora buone notizie per il trasporto pubblico locale della provincia di Barletta-Andria-Trani. Entro il prossimo mese verranno immatricolati e saranno pronti per entrare in servizio autobus suburbani a metano, appartenenti alla fornitura dei 148 acquistati da Regione Puglia con le risorse del Piano Nazionale Complementare al PNRR – D.M. 315/2021. Questi mezzi andranno a sostituire altrettanti autobus obsoleti o non più funzionanti che verranno dismessi. Tra i comuni assegnatari ci sono anche Barletta, Minervino Murge e Spinazzola per la provincia Bat. “Con questa nuova distribuzione mettiamo su strada ulteriori nuovi autobus a basso impatto ambientale e aiutiamo le società di trasporto a smaltire autobus vecchi e spesso non più utilizzati - commenta l’assessore regionale ai Trasporti e alla Mobilità sostenibile, Debora Ciliento - Stiamo dando a tutte le amministrazioni la possibilità di utilizzare autobus ecologici, moderni, confortevoli e sicuri e quindi a tutti i cittadini di viaggiare sullo stesso tipo di mezzi, dal nord al sud della Puglia”.Inoltre, grazie alle segnalazioni dei pendolari, sono state apportate modifiche ad alcune corse autobus da Spinazzola. Con la partenza dell’orario estivo, Trenitalia ha posticipato il bus sostitutivo BA221 in partenza da Spinazzola, direzione Gioia del Colle, alle ore 14:50 (invece che alle ore 14:35) con conseguente posticipo della partenza dalla stazione intermedia di Altamura alle ore 16:03 (prima ore 15:48). Dal 23 giugno anche il bus BA305 in partenza da Spinazzola, direzione Barletta, verrà anticipato di dieci minuti alle ore 5:34. “Se lo spostamento di qualche minuto di una corsa autobus o di un treno non va a incidere sull’intero programma di esercizio - spiega Ciliento - stiamo cercando di apportare quelle modifiche richieste dall’utenza che quindi possono rendere più efficiente e appetibile il servizio TPL. Ringrazio Trenitalia, in questo caso, ma anche tutte le altre società di trasporto per aver saputo accogliere segnalazioni e suggerimenti”.