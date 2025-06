Noicàttaro, istituito il Punto di Lettura presso il Centro Vaccinale Asl. Innamorato: “Servizio dedicato ai più piccoli”

NOICATTARO - Attivo da mercoledì 18 giugno il punto lettura “Nati per Leggere” allestito all’interno del Centro Vaccinale Asl di Noicàttaro (via Cappuccini), presidio che rappresenta un percorso di promozione della lettura precoce rivolto a bambini e alle loro famiglie. L’iniziativa mira a sostenere lo sviluppo emotivo, linguistico e relazionale dei piccoli pazienti attraverso la lettura ad alta voce, rafforzando al contempo le competenze genitoriali e l’inclusione. Il progetto, infatti, prevede degli incontri periodici in ambienti dedicati alla lettura con l’utilizzo di testi selezionati.“Grazie alle associazioni e al Comune di Noicattaro che hanno contribuito alla inaugurazione di questo nuovo Punto Lettura all’interno del nostro ambulatorio vaccinale. È una iniziativa che rappresenta un segno concreto di attenzione non solo alla salute fisica, ma anche al benessere emotivo e culturale delle persone, in particolare dei più piccoli. Leggere mentre si attende una vaccinazione, o poter portare a casa un libro, significa offrire un momento di serenità, e distrazione positiva. Come già fatto in molte altre strutture aziendali, anche attraverso la lettura si può costruire una sanità più umana, accogliente e vicina alle persone”, dichiara il direttore generale Asl Bari, Luigi Fruscio.Lo spazio antistante la sala vaccinazione è stato arredato con scaffali, tappeti e cuscini per creare un ambiente accogliente e adatto alla lettura. I punti di lettura “Nati per Leggere” fanno parte di un progetto sviluppato assieme all’Associazione Culturale Pediatri, l’Associazione Italiana Biblioteche e il Centro per la Salute del Bambino e nascono con l’obiettivo di promuovere la lettura fin dai primi mesi di vita del bambino. La biblioteca comunale di Noicàttaro “G. Di Vittorio” rappresenterà, infatti, un ponte tra il nuovo punto di lettura “Nati per Leggere” e il presidio stabile e presente in via Principe Umberto. Sarà cura della stessa mettere a disposizione libri per la fascia 0-6 anni: la bibliotecaria e gli operatori volontari Nati per Leggere accoglieranno, nelle giornate indicate per le vaccinazioni, genitori e bambini/e fornendo loro le prime informazioni sul progetto e sensibilizzando alla lettura condivisa in famiglia. Un’occasione per relazionarsi con i genitori spiegando loro i benefici della lettura.All’evento di inaugurazione è stata presente l’Amministrazione Comunale e la Direzione Asl Bari.“Siamo felici che Asl Bari abbia accolto favorevolmente la nostra richiesta di istituzione di uno spazio in cui i bimbi potranno avere a disposizione libri e dedicare i momenti di attesa prima e dopo la vaccinazione a letture condivise con i loro genitori. Oggi, predisponendo questo angolo lettura, vogliamo rafforzare ulteriormente un messaggio: tutti i bambini hanno il “diritto alle storie”, ovvero garantire anche nelle situazioni più difficili e di fragilità, l'accesso ai libri di qualità e ai luoghi di lettura. Investire nella lettura precoce significa investire nel futuro”, dichiara il sindaco di Noicàttaro, Raimondo Innamorato.