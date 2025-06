Marina di Lizzano in fiamme: ettari di vegetazione distrutti da un vasto incendio

MARINA DI LIZZANO - Un vasto incendio ha interessato nella giornata di sabato 21 giugno l’area di Marina di Lizzano, in provincia di Taranto. Le fiamme, divampate nel primo pomeriggio, hanno rapidamente coinvolto ettari di vegetazione, alimentate dal vento e dalle alte temperature che da giorni interessano la zona.

Sul posto sono intervenute tempestivamente numerose squadre dei vigili del fuoco, impegnate per ore in operazioni di spegnimento. A supporto delle squadre a terra è stato impiegato anche un canadair, necessario per fronteggiare l’estensione del rogo e impedire che le fiamme potessero minacciare abitazioni o strutture turistiche vicine.

Presenti anche i carabinieri forestali, che hanno avviato accertamenti per ricostruire l’origine dell’incendio. Al momento, nessuna ipotesi viene esclusa: si indaga sia sulla possibilità di un evento accidentale, sia su quella – purtroppo ricorrente – del dolo.