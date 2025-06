Multiculturita Summer Festival 2025: un mese al via con Renga, Britti e De André. In attesa, due eventi-tributo per Fabiana Chiarappa e Rino Arbore

– Mancano esattamente trenta giorni all’inizio della, in programma dalsul suggestivo sagrato della Reale Basilica di Maria SS. del Pozzo, a, e già si respira aria di grande attesa per una line-up che promette emozioni uniche.

A salire sul palco per tre serate consecutive saranno Francesco Renga, Alex Britti e Cristiano De André, protagonisti assoluti della scena musicale italiana.

Il 17 luglio toccherà a Francesco Renga, in unica tappa pugliese del tour “Angelo – Venti”, dedicato al ventennale del brano vincitore del Festival di Sanremo.

Il giorno seguente, 18 luglio, spazio all’energia e alle sonorità di Alex Britti con lo show tratto dal suo storico album “It.Pop”.

Gran finale il 19 luglio con Cristiano De André e il suo applauditissimo live “De André canta De André – Best of Estate 2025”, un viaggio musicale nel repertorio immortale del padre Fabrizio.

I biglietti per i concerti sono già disponibili su Ciaotickets.it, Ticketone e presso i punti vendita autorizzati.

Due eventi speciali in attesa del Festival

In attesa del main event di luglio, Capurso sarà teatro di due appuntamenti di grande valore emotivo e artistico.

📅 Giovedì 20 giugno, al Parco Comunale Sandro Pertini, andrà in scena il “Blue Fest”, evento organizzato in memoria di Fabiana Chiarappa, con food&drink e musica dal vivo. Sul palco le cover band Madonna vs Lady Gaga, Zucchero Fornaciari Tribute e il DJ set di Giessicah.

📅 Sabato 22 giugno, sempre al Parco Pertini, si terrà il Concerto Tributo a Rino Arbore, chitarrista capursese scomparso nel 2021, in occasione del Premio Nazionale a lui dedicato, giunto alla seconda edizione.

Durante la serata si esibiranno i vincitori del concorso, selezionati tra quasi 400 studenti provenienti da tutta Italia, insieme a grandi nomi del jazz pugliese.

Le audizioni del Premio si sono svolte tra il 27 e il 28 maggio presso la Biblioteca Comunale G. D’Addosio e il Chiostro del Santuario della Madonna del Pozzo, con una giuria d’eccezione presieduta dal M° Nando Di Modugno e composta da Giorgio Vendola, Pippo D’Ambrosio, Sergio Lella, Livio Minafra, Pasquale Lepore, Rossella Perrone e Tecla Argentieri.

Il concorso e il festival sono promossi dall’associazione Multiculturita, con il patrocinio del Comune di Capurso.

📞 Info: 080.512.76.45

📧 Email: info@multiculturita.it

🌐 Web: www.multiculturita.it