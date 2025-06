Maltempo in arrivo sulla Puglia: allerta gialla per temporali e rischio idrogeologico dal 18 giugno

BARI – La Protezione Civile ha diramato un bollettino diper la giornata di, a causa di condizioni meteorologiche instabili che interesseranno in particolare il versante ionico e le zone interne della regione.

A partire dalle ore 08:00 e per le successive 12 ore, sono previste precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi puntualmente moderati sui rilievi della Puglia centro-settentrionale.

Particolare attenzione sarà riservata alla Puglia centrale bradanica, dove è stato attivato lo stato di allerta gialla per rischio idrogeologico per temporali. Le autorità invitano i cittadini a prestare la massima cautela, soprattutto nelle aree a rischio frane o allagamenti, e a evitare spostamenti non necessari nelle ore più critiche.

Si consiglia di monitorare costantemente gli aggiornamenti ufficiali e di seguire le indicazioni della Protezione Civile regionale.