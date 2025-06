Nando Uggeri torna con il nuovo singolo ''Lasciatemi in pace''

‘’Lasciatemi in Pace’’ è il titolo del nuovo singolo del cantautore Nando Uggeri, dal 26 giugno disponibile su tutte le piattaforme digitali su etichetta Musitalia. Il brano anticipa l’uscita del prossimo album d’inediti, che verrà rilasciato a settembre.

‘’Lasciatemi in pace’’ - spiega Nando - è l’inizio di un nuovo percorso artistico che anticipa il mio nuovo album, un progetto che racchiuderà la mia visione del mondo.

Gli inizi e le esperienze artistiche: La musica mi ha accompagnato per tutta la vita. Ci ho dedicato tutto il tempo che ho potuto ascoltandola fin da bambino e crescendo non è mai mancata ad accompagnarmi nelle varie situazioni. A volte eccitando il mio bisogno di protestare, a colte rendendosi complice dei miei innamoramenti e delle mie passioni e a volte divertendomi e facendomi ballare. Ma sempre regalandomi momenti indimenticabili ed emozioni uniche. Questo stato d’animo mi ha portato, non appena ho imparato a strimpellare qualche accordo sulla chitarra, a comporre qualcosa di mio che esprimesse le mie emozioni, le mie sensazioni e tutto ciò che avevo dentro sulle tematiche più diverse; proprio questo mi ha dato modo di esprimere i miei pensieri sociali, politici e sentimentali lavorando intorno a vari progetti e realizzando vari album e un singolo a 45 giri nel 1983.

Da qualche anno seguo contest di musica rock e blues al Barrio’s di Milano dove sono Presidente della giuria tecnica e cerco di promuovere giovani talenti e band che portino qualcosa di innovativo. Dopo la colonna sonora di “Tenebra, questa è la mia vendetta”, ho appena finito di scrivere la colonna sonora del film Il massacro che non ti aspetti, una divertente commedia trash che uscirà in autunno, con la partecipazione di Carlo Caprioli''.





