Noci, successo per le giornate dedicate alla prevenzione del diabete presso il Mu.Ra.

NOCI - Due intense giornate dedicate alla salute e alla prevenzione si sono svolte il 7 e l’8 giugno 2025 presso il Museo dei Ragazzi (Mu.Ra.) di Noci, nell’ambito dell’iniziativa, promossa dal Comune di Noci, in collaborazione con l’Ordine Interprovinciale dei Farmacisti di Bari e BAT, l’Associazione Centro Anziani Noci APS e con il supporto della Delegazione dei farmacisti nocesi.

Un evento partecipato e ricco di contenuti che ha visto la presenza di professionisti della salute impegnati in attività di sensibilizzazione, informazione e screening gratuiti rivolti alla cittadinanza.

L'incontro informativo e i relatori

Durante la serata di sabato 7 giugno, si è tenuto un incontro pubblico che ha visto tra i relatori il medico oculista dott. Vincenzo D’Ambrosio Lettieri e la dietista dott.ssa Mariana De Marinis, che hanno approfondito il legame tra diabete, salute visiva e corretta alimentazione. La serata è stata moderata dalla prof.ssa Antonella Montone dell’Università degli Studi di Bari.

Lo screening gratuito e l'impegno dei professionisti

Domenica 8 giugno è stata invece dedicata agli screening, con test glicemici, misurazione della pressione arteriosa, rilevamento della circonferenza addominale e visita del fondo oculare, realizzati da un team di medici e operatori sanitari volontari. Un’occasione concreta per promuovere consapevolezza e cultura della prevenzione tra la popolazione.

Le dichiarazioni istituzionali

«Quella di oggi non è una semplice manifestazione, ma un gesto concreto di vicinanza dell’Amministrazione ai bisogni quotidiani della comunità – ha dichiarato il sindaco Francesco Intini – Quando parliamo di salute, parliamo della vita di tutti i giorni. Grazie al lavoro del consigliere D’Aprile, questa delega alla salute è diventata un motore di ascolto, azione e prevenzione».

Ha aggiunto il consigliere con delega alla salute, Giuseppe D’Aprile: «Abbiamo costruito un percorso che mette al centro le persone e il diritto a essere informati. Ringrazio i professionisti che hanno donato gratuitamente il proprio tempo e le proprie competenze. È la dimostrazione di un’Amministrazione che lavora ogni giorno per il benessere collettivo».

Anche il presidente del Centro Anziani, Felice Penta, ha sottolineato l’importanza dell’iniziativa: «Puntiamo a promuovere il benessere nella terza età, affinché gli anni in più che la medicina ci regala siano anni di qualità e non di dipendenza».

Il ruolo delle farmacie

A concludere l’evento, l’intervento della dott.ssa Annarita Gasparro, in rappresentanza dei farmacisti locali: «La farmacia rappresenta un presidio fondamentale nella gestione quotidiana del diabete. Prevenzione e aderenza terapeutica sono le chiavi per evitare gravi complicanze. Iniziative come questa aiutano a diffondere una maggiore consapevolezza nella popolazione».

Le due giornate, partecipate con entusiasmo da molti cittadini, hanno confermato come la sinergia tra istituzioni, professionisti della salute e associazioni del territorio possa fare la differenza nella promozione della salute pubblica.