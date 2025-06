“Occhio al Diabete”: due giornate dedicate alla prevenzione al Mu.Ra. di Noci

NOCI - Prevenire le complicanze del diabete è possibile, partendo dalla consapevolezza e dai controlli regolari. Con questo obiettivo il Comune di Noci, in collaborazione con l’Ordine Interprovinciale dei Farmacisti di Bari e BAT e l’Associazione Centro Anziani Noci APS, promuove l’iniziativa “Occhio al Diabete”, in programma il 7 e 8 giugno 2025 presso il Mu.Ra. (Museo dei Ragazzi) di via Kennedy.

L’evento si aprirà sabato 7 giugno alle ore 18:00 con un incontro pubblico durante il quale si svolgeranno i saluti istituzionali del sindaco Francesco Intini, del consigliere comunale con delega alla Salute Giuseppe D’Aprile, della dirigente dei Servizi Sociali Pasqualina Liuzzi, del presidente del Centro Anziani Felice Penta e della referente dei farmacisti nocesi Annarita Gasparro. Seguiranno gli interventi del dott. Vincenzo d’Ambrosio Lettieri, medico chirurgo oculista, e della dott.ssa Mariana De Marinis, dietista, che forniranno importanti spunti sull’importanza della prevenzione e della corretta gestione del diabete. Modererà e concluderà l’incontro la prof.ssa Antonella Montone dell’Università degli Studi di Bari.

Domenica 8 giugno, dalle 9:00 alle 13:00, la cittadinanza potrà sottoporsi a screening mirati: controllo della glicemia a digiuno, misurazione della pressione arteriosa, della circonferenza addominale e esame del fondo oculare. Questi esami sono pensati per offrire strumenti concreti di prevenzione e diagnosi precoce delle complicanze diabetiche. Data la disponibilità limitata degli screening, è consigliata la prenotazione, aperta fino al 5 giugno presso il Centro Anziani di via Romanazzi, tutti i giorni dalle 17:00 alle 20:00.

L’iniziativa rientra nell’impegno del Comune di Noci per la promozione della salute pubblica, un percorso avviato ad aprile scorso grazie alla collaborazione tra istituzioni, professionisti sanitari e associazioni del territorio.