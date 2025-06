Ondata di calore: Emiliano firma ordinanza per divieto di lavoro all’aperto nelle ore più calde in Puglia

BARI - Con l’arrivo dell’estate e l’aumento delle temperature, la Regione Puglia si prepara a tutelare la salute dei lavoratori più esposti al caldo intenso. Il presidente Michele Emiliano ha firmato oggi un’ordinanza che introduce divieti e misure precauzionali per prevenire stress termico e colpi di calore durante la stagione estiva 2025.

L’ordinanza vieta lo svolgimento di attività lavorative all’aperto tra le 12:30 e le 16:00 nei giorni in cui il sistema di monitoraggio Worklimate indica un livello di rischio “ALTO” per chi lavora sotto il sole e svolge attività fisica intensa.

Il provvedimento riguarda in particolare i settori agricolo, forestale, edile, florovivaistico e le attività in cave e cantieri, ritenuti i più vulnerabili alle condizioni climatiche estreme.

Tra le prescrizioni obbligatorie per i datori di lavoro vi sono l’anticipazione degli orari, l’aumento delle pause in aree ombreggiate, la fornitura di acqua fresca e abbigliamento adeguato, nonché la rotazione dei turni per limitare lo sforzo fisico prolungato.

Particolare attenzione è riservata ai lavoratori più fragili, come anziani, migranti, donne in gravidanza e persone con patologie croniche, per i quali sarà attivata una sorveglianza sanitaria dedicata da parte dei medici competenti.

“Questa ordinanza – ha dichiarato Emiliano – nasce dalla necessità di mettere al primo posto la salute dei lavoratori, soprattutto di fronte ai cambiamenti climatici e alle ondate di calore sempre più frequenti. L’obiettivo è garantire condizioni di lavoro sicure, riducendo significativamente i rischi legati alle alte temperature.”