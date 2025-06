Premio Porta dei Leoni: un galà solidale per celebrare l’eredità di Katia Valerio Grimaldi

MARGHERITA DI SAVOIA - Un’eredità di visione, solidarietà e amore per la propria terra. È questo il cuore pulsante del, il riconoscimento che ladedica alla memoria di, imprenditrice coraggiosa e donna straordinaria, capace di trasformare il proprio impegno professionale in una missione sociale.

La seconda edizione del premio si terrà mercoledì 16 luglio 2025 alle ore 20:00, nello splendido scenario del Centro Turistico Valerio a Margherita di Savoia (BT). Sarà una serata di gala all’insegna della solidarietà, della musica e dell’arte, con una finalità concreta: raccogliere fondi a favore dell’AIL (Associazione Italiana contro le leucemie-linfomi e mieloma) e della Fondazione Pino Daniele.

L’eredità di Katia Valerio Grimaldi

Imprenditrice tenace, Katia ha saputo costruire un progetto imprenditoriale solido e umano, trasformando “La Porta dei Leoni” in un punto di riferimento economico e sociale per la comunità locale. Anche durante la malattia, ha mantenuto il suo spirito combattivo, scegliendo di sostenere la ricerca medica con donazioni costanti all’AIL. Dopo la sua scomparsa, la figlia Claudia Grimaldi, insieme alla famiglia, ha deciso di onorarne la memoria fondando la Fondazione Katia Valerio, con l’obiettivo di aiutare persone fragili e promuovere progetti benefici nel solco dei valori della madre.

Il premio e le eccellenze pugliesi

Nato nel 2022, il Premio Porta dei Leoni celebra ogni anno cinque personalità pugliesi che si sono distinte per talento, coraggio e impegno sociale, contribuendo alla crescita della regione anche su scala nazionale e internazionale. I premiati dell’edizione 2025 sono:

Silvana D’Agostino , Prefetto della BAT, per il suo impegno istituzionale;

Joseph Cardo , fotografo di fama internazionale, per la sua visione artistica;

Cav. Enzo Delvecchio , Presidente del CIV dell’IRCCS “Saverio de Bellis”, per il suo contributo strategico alla sanità;

Maria Parente , imprenditrice alla guida di Terra d’Oro, per la sua leadership illuminata;

Mimmo Zingrillo, imprenditore, per la sua forza propulsiva nello sviluppo economico locale.

Una serata tra musica e parole

Il Premio sarà impreziosito da un evento speciale: “Nero a metà Experience”, uno show musicale dedicato a Pino Daniele, artista amatissimo da Katia. Sul palco, i suoi storici musicisti – Gigi De Rienzo, Ernesto Vitolo, Agostino Marangolo – insieme a Greg Rega, Emilia Zamuner e altri grandi interpreti, offriranno al pubblico un viaggio emozionante attraverso il repertorio del cantautore partenopeo, con un focus sull’album “Nero a metà”. A dieci anni dalla scomparsa dell’artista, nell’anno in cui avrebbe compiuto 70 anni, lo spettacolo assume un valore ancora più profondo.

A rendere unica la serata sarà la presenza dell’attore Alessandro Preziosi, che proporrà un reading d’autore ricco di pathos e intensità. La sua voce e il suo talento daranno forma a un momento di grande impatto emotivo, in perfetto equilibrio tra memoria e ispirazione.

Alla conduzione, Dario Salvatori

A guidare il pubblico in questo percorso fatto di musica, racconti e testimonianze sarà il noto critico musicale e giornalista Dario Salvatori, con la direzione artistica di Gerardo Russo. L’evento gode del patrocinio della Città di Margherita di Savoia, della Fondazione Pino Daniele e dell’AIL.

Un impegno concreto per il sociale

Il ricavato della serata sarà devoluto in parte all’AIL e in parte alla Fondazione Pino Daniele, che continua l’opera del cantautore napoletano nel campo dell’educazione, della lotta alla povertà educativa e del sostegno ai giovani attraverso la musica e l’arte. Tra i progetti di punta, “In Aid of Children”, dedicato ai bambini e adolescenti malati di cancro.

Una serata per ricordare, aiutare e ispirare

Il Premio Porta dei Leoni è molto più di un riconoscimento: è un tributo vivo e tangibile a una donna che ha saputo unire impresa e solidarietà, passione e generosità. È il simbolo di un impegno che continua, grazie alla famiglia, agli amici, alla Fondazione e a tutti coloro che vorranno contribuire a fare del bene in nome di Katia Valerio Grimaldi.

Info e prenotazioni

📍 Centro Turistico Valerio – Via Barletta, km 40/480 – Margherita di Savoia (BT)

📞 Tel: 0882 656639 | 333 4094891