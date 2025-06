Taranto capitale della musica: al via il Medimex 2025, tra grandi concerti, mostre e formazione

TARANTO – Da domani, martedì 17 giugno, a sabato 21 giugno, Taranto si trasforma nel cuore pulsante della musica internazionale con il. L'evento, promosso danell’ambito delle azioni die in collaborazione con, si prepara a offrire un programma ricchissimo, interamente dedicato al tema della. Cinque giorni di grandi concerti internazionali, showcase, attività professionali e formative, incontri, mostre, racconti e presentazioni animeranno la città.

Una scommessa vinta e un legame profondo con Taranto

Il Presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, ha espresso grande soddisfazione per il successo del festival a Taranto. "La decisione di spostare a Taranto il Medimex, appena cominciata la mia consiliatura, è stata una scommessa, ed è andata bene", ha commentato Emiliano. "Medimex ha ricevuto l'energia di questa città, un'energia fatta di speranza e disperazione, di difficoltà e opportunità, così come è l'anima stessa della musica, che alterna sentimenti e desideri, cercando di stemperarli. Medimex è stato un matrimonio fortunato con una città meravigliosa che ho imparato a conoscere meglio e che amo profondamente. Taranto è una città vera, che qualche volta si arrabbia, ma che quando ti abbraccia hai la certezza che quell'abbraccio è sincero. Essendo la mia ultima conferenza stampa Medimex da presidente, colgo l’occasione per ringraziare tutti i tarantini per quello che mi hanno insegnato, perché attraverso loro ho imparato a essere ancora più resistente, più attento e soprattutto più vicino alle persone."

Un programma ambizioso e internazionale

Cesare Veronico, coordinatore artistico Medimex/Puglia Sounds, ha sottolineato il carattere corale dell'evento: "Medimex è un progetto corale, una magia collettiva alla quale concorre tutta la comunità del festival. Il suo successo è determinato da tanti attori che remano nella stessa direzione. Il programma di questa edizione punta in alto con 70 appuntamenti in cinque giorni che porteranno in Puglia il meglio della musica italiana ed internazionale." Veronico ha evidenziato la presenza di tre ospiti internazionali di assoluto rilievo, un progetto originale con tre affascinanti voci femminili che raccontano il Mediterraneo, e un fitto calendario di panel e attività professionali che affrontano i temi più attuali del music business. Non mancheranno scuole di musica, racconti, una mostra inedita su Amy Winehouse al MArTA, un video mapping mozzafiato e una rassegna dedicata ai libri. Il riscontro è già importante, con biglietti venduti in Inghilterra, Francia, Germania, Austria e Svizzera, a conferma dell'attrattiva internazionale del festival.

Taranto polo di attrattività turistica e culturale

L'Assessore al Turismo, Sviluppo e Impresa Turistica della Regione Puglia, Gianfranco Lopane, ha rimarcato come il Medimex rafforzi il ruolo di Taranto come palcoscenico internazionale della musica e motore di crescita. "Un’edizione che porta in scena artisti straordinari come Massive Attack, Primal Scream e St. Vincent, e che si conferma un grande evento di destinazione: il racconto di una Puglia che investe nella cultura, nell’arte e nella formazione come motori di attrattività e crescita turistica ed economica delle nostre comunità," ha affermato Lopane. Ha inoltre evidenziato come il Medimex valorizzi il talento, coinvolga i giovani e generi connessioni, confermando Taranto come città aperta e capace di fare della cultura un motore di futuro.

Viviana Matrangola, assessora regionale alla Cultura, ha ribadito: "Medimex fa bene alla musica e fa bene a Taranto. Non si tratta solo di un grande evento, ma di un processo che semina tracce. Per questo la Regione Puglia ci crede. Perché Medimex è l'investimento in una grande energia culturale che vuole lasciare il segno."

Un ponte tra Puglia e mondo, con uno sguardo al futuro

Paolo Ponzio, presidente Puglia Culture, ha ribadito la capacità del Medimex di superarsi ogni anno: "Anche questa edizione offre un calendario ricco che spazia dai grandi ospiti internazionali ai talenti pugliesi, insieme a una serie di appuntamenti di grande spessore culturale ed evidenza professionale. Medimex vuole essere un ponte tra la Puglia e il Mondo, porta da noi il meglio della musica internazionale e proietta la musica pugliese in una dimensione nazionale ed internazionale."

Luca Scandale, direttore generale Pugliapromozione, ha evidenziato come il festival sia in sintonia con la strategia turistica che vede Taranto e la costa ionica al centro dell'attenzione. "Gli spettatori, come ci dimostrano i dati sull’acquisto online dei biglietti, arrivano da tutta Italia ed anche dall’estero per il Medimex, che nel capoluogo ionico rappresenta l’opportunità per vivere un’esperienza musicale e culturale di spessore, aprendo alla conoscenza di un pubblico sempre più ampio le bellezze della capitale della Magna Grecia."

Claudio Carboni, Consigliere di Gestione SIAE, ha dichiarato: "In un settore in continua trasformazione, eventi come questo sono fondamentali per favorire nuove connessioni e sostenere lo sviluppo di un ecosistema creativo sempre più dinamico e aperto alle sfide globali. SIAE continua a sostenere con convinzione iniziative che, come Medimex, contribuiscono a rafforzare l’industria musicale del presente e del futuro e promuovono la formazione degli autori e degli artisti."

Un programma ricco di eventi e novità

L'edizione 2025 del Medimex promette un'immersione totale nel mondo della musica, con un calendario fitto di appuntamenti:

Grandi Concerti e DJ Set

Due serate dedicate ai grandi concerti nella Rotonda del Lungomare di Taranto:

Venerdì 20 giugno : apertura con i pugliesi Comrad , seguiti da St. Vincent (vincitrice di cinque Grammy Award) e i Primal Scream .

: apertura con i pugliesi , seguiti da (vincitrice di cinque Grammy Award) e i . Sabato 21 giugno: la serata si aprirà con la pugliese Kyoto prima del concerto dei leggendari Massive Attack, inventori del Trip hop e da sempre impegnati su fronte ambientale e politico. I biglietti sono disponibili nei circuiti Vivaticket e TicketOne. A seguire, dalle 23:30 allo Spazioporto, Dj Set di Don Letts venerdì 20 giugno e Dj Set di Dave Rowntree sabato 21 giugno.

Premio Ernesto Assante e "Giardino Medimex Ernesto Assante"

Anche quest'anno il Medimex renderà omaggio a Ernesto Assante, storico consulente artistico. Il premio Ernesto Assante 2025 sarà assegnato ai Massive Attack e diventerà "green": consisterà in una Cigar Box Guitar acustica realizzata artigianalmente con materiali di recupero. Inoltre, a Taranto sarà creato il Giardino Medimex Ernesto Assante, con la piantumazione di alberi autoctoni in un'area individuata dall'amministrazione comunale.

Direzione Artistica e Progetti Speciali

Questa edizione vede il coinvolgimento di Antonio Diodato e Michele Riondino nella direzione artistica del Medimex, a titolo gratuito.

Le Strade del Mediterraneo : progetto speciale curato da Antonio Diodato , che porterà sul palco del Castello Aragonese (dal 18 al 20 giugno, al tramonto) le straordinarie voci femminili di La Niña, Bab L’Bluz e Magalí Datzira , per esplorare le atmosfere sonore e culturali dell'area mediterranea.

: progetto speciale curato da , che porterà sul palco del Castello Aragonese (dal 18 al 20 giugno, al tramonto) le straordinarie voci femminili di , per esplorare le atmosfere sonore e culturali dell'area mediterranea. La Musica salverà il Mondo?: prestigioso panel curato da Michele Riondino, in programma sabato 21 giugno, con la partecipazione di Don Letts, Diodato, Ghemon e Anna Castiglia.

Showcase e Nuova Generazione Jazz

Torneranno gli showcase per presentare i progetti più interessanti della scena musicale pugliese e nazionale allo Spazioporto:

Mercoledì 18 giugno (dalle 21:30) : serata indie pop rock con Scuro, Cheema, Music Unite, TI, GIIN, Partinico Rose, Alex Cole .

: serata indie pop rock con . Giovedì 19 giugno (dalle 21:30): serata dedicata a jazz e world con Natalia Abbascià, Ra di spina, Alessandro Campobasso Endless Trio, Gaia Mobilij, AVA Trio, Joe Allotta. In collaborazione con I-Jazz nell'ambito del progetto Nuova Generazione Jazz: il 19 giugno al Caffè letterario Cibo per la Mente (ore 19:15) Simoni:Teolis, e a Spazioporto Federico Nuti InFormal Setting e Marco Centasso UM/WELT.

Mostre, Video Mapping e Racconti

Amy Winehouse before Frank by Charles Moriarty : mostra fotografica inedita con circa 50 immagini mai esposte in Italia, allestita dal 17 giugno al 6 luglio al MArTA - Museo Archeologico Nazionale di Taranto . Le foto raccontano un periodo fondamentale della vita di Amy Winehouse ed entrano in dialogo con la mostra "Penelope" e con l'esposizione permanente del museo.

: mostra fotografica inedita con circa 50 immagini mai esposte in Italia, allestita dal 17 giugno al 6 luglio al . Le foto raccontano un periodo fondamentale della vita di Amy Winehouse ed entrano in dialogo con la mostra "Penelope" e con l'esposizione permanente del museo. On the road compilation – Projection Mapping Show: opera originale di Roberto Santoro e Blending Pixels, proiettata dal 19 al 21 giugno sulla facciata del Castello Aragonese di Taranto. Il video mapping ripercorrerà la storia della manifestazione e celebrerà pace e libertà.

Un fitto calendario di Talk, Incontri, Film e Presentazioni per raccontare la musica:

Talk : martedì 17 giugno al MArTA con Charles Moriarty (fotografo), giovedì 19 giugno all'Università "CGS 50 - IL MITO" 1975-2025 Cinquant’anni di Canzoniere Grecanico Salentino con Luca De Gennaro e i membri del gruppo, venerdì 20 giugno all'Università con Marc Urselli (produttore e ingegnere vincitore di 3 Grammy Awards).

: martedì 17 giugno al MArTA con (fotografo), giovedì 19 giugno all'Università "CGS 50 - IL MITO" 1975-2025 Cinquant’anni di Canzoniere Grecanico Salentino con e i membri del gruppo, venerdì 20 giugno all'Università con (produttore e ingegnere vincitore di 3 Grammy Awards). Racconti al Teatro Fusco: martedì 17 giugno con "Once in a lifetime: la storia dei Talking Heads", mercoledì 18 giugno con "Billie Holiday: Chasing the Scream" a cura di Roberto Ottaviano, giovedì 19 giugno con "Bob Marley: Canzoni di Redenzione" a cura di Carlo Massarini, venerdì 20 giugno con "The Clash: (Canzoni di) Gioia e Rivoluzione" con Carlo Massarini e Don Letts, sabato 21 giugno con la proiezione del documentario "Blur: To The End" con Cecile B e Dave Rowntree.

Attività Professionali e Formative: Medimex Music Business Management e Medimex Music Factory

L'Università di Taranto ospiterà le attività professionali e le scuole di musica del Medimex:

Medimex Music Business Management : dal 19 al 21 giugno, la prima edizione di questo percorso educational rivolto a neolaureati e laureandi under 30, realizzato in co-branding con 24ORE Business School. Tre giorni di corsi e incontri con esperti del settore come Alberto Salini, Enzo Mazza (CEO FIMI), Valentina Aiuto, Stefano Senardi e Sara Potente, con l'opportunità per un allievo di accedere gratuitamente a un Master Post Laurea.

: dal 19 al 21 giugno, la prima edizione di questo percorso educational rivolto a neolaureati e laureandi under 30, realizzato in co-branding con 24ORE Business School. Tre giorni di corsi e incontri con esperti del settore come Alberto Salini, Enzo Mazza (CEO FIMI), Valentina Aiuto, Stefano Senardi e Sara Potente, con l'opportunità per un allievo di accedere gratuitamente a un Master Post Laurea. Panel e Workshop : Prospettive della musica dal vivo, distribuzione digitale, economia della musica, creatività e fondi europei, intelligenza artificiale, musica e immagini sono alcuni dei temi affrontati. Tra i relatori: Giuseppe Gomez, Fulvio De Rosa, Barbara Vargiu, Antonio Conte, Carlo Parodi, Davide Fabbri, Enzo Mazza, Josie Cipolletta, Emanuela Teodora Russo, Federico Rasetti, Gianni Cottafavi, Aldo Patruno, Gianfranco Palmisano, Tosca, Davide Dose, Gianluca Fagnani, Stefano Senardi, Paolo Talanca, Gianluca Barillà, Leila Magnini, Rita Zappador, Marzia Santone, Andrea Coluccia, Jaime Castanosa, Marta Blumi Tripodi, Lina Simons, Nogaye Ndiaye, DJ Rocca, Damir Ivic, Alessandro Grassi, Salvatore Sica, Sarafine, Karolina Juzwa, Giambattista Tofoni, Roberto Ottaviano, Tommaso Colliva, Coca Puma, Elisa Zoot, Bob Corsi, Pierpaolo De Sanctis, Michele Riondino.

: Prospettive della musica dal vivo, distribuzione digitale, economia della musica, creatività e fondi europei, intelligenza artificiale, musica e immagini sono alcuni dei temi affrontati. Tra i relatori: Giuseppe Gomez, Fulvio De Rosa, Barbara Vargiu, Antonio Conte, Carlo Parodi, Davide Fabbri, Enzo Mazza, Josie Cipolletta, Emanuela Teodora Russo, Federico Rasetti, Gianni Cottafavi, Aldo Patruno, Gianfranco Palmisano, Tosca, Davide Dose, Gianluca Fagnani, Stefano Senardi, Paolo Talanca, Gianluca Barillà, Leila Magnini, Rita Zappador, Marzia Santone, Andrea Coluccia, Jaime Castanosa, Marta Blumi Tripodi, Lina Simons, Nogaye Ndiaye, DJ Rocca, Damir Ivic, Alessandro Grassi, Salvatore Sica, Sarafine, Karolina Juzwa, Giambattista Tofoni, Roberto Ottaviano, Tommaso Colliva, Coca Puma, Elisa Zoot, Bob Corsi, Pierpaolo De Sanctis, Michele Riondino. Medimex Music Factory: dal 19 al 21 giugno, in collaborazione con Warner Chappell Music Italiana, un'esperienza intensiva per autori, produttori e compositori, articolata in tre classi (Production, Topline testi e musica, Musica per Film) con tutor d'eccezione come Stabber, Winniedeputa, Colella, Angelica Schiatti, Nuvola, Galeffi, Adel Al Kassem, Gianni Pollex, Federico de Robertis, Francesco Cerasi e Andrea Guerra.

Medimex Book Stories – Deviazioni Letterarie

La sezione dedicata ai libri musicali, curata da Corrado Minervini, prevede quattro appuntamenti al Caffè Letterario Cibo per la Mente di Taranto (ore 18:15):

Martedì 17 giugno : Ermal Meta

: Mercoledì 18 giugno : Cristiano Godano

: Giovedì 19 giugno : Erica Mou

: Venerdì 20 giugno: Ghemon

Il Medimex 2025 si preannuncia come un evento imperdibile per tutti gli amanti della musica e per gli operatori del settore, capace di unire intrattenimento di alto livello, formazione e un profondo legame con il territorio pugliese.