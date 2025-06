Taranto, sparatoria in Viale Unicef: un ferito, si indaga sul movente

- Un nuovo episodio di violenza scuote Taranto. Nella serata di ieri, in, un uomo di origine straniera è stato ferito a una gamba da, esplosi da un cittadino tarantino attualmente in fuga. Sul posto è intervenuta la, che ha immediatamente avviato le indagini per risalire all’identità del responsabile e chiarire le dinamiche dell’accaduto.

Secondo le prime ricostruzioni, ancora frammentarie, potrebbe trattarsi di un regolamento di conti o di un diverbio degenerato improvvisamente, ma al momento nessuna pista è esclusa. Gli agenti stanno raccogliendo testimonianze e analizzando le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona per fare luce sull’accaduto.

La vittima, subito soccorsa, è stata trasportata al Presidio Ospedaliero Santissima Annunziata, dove è stata ricoverata. Le sue condizioni sarebbero stabili, e non sarebbe in pericolo di vita.

La notizia ha suscitato allarme e preoccupazione tra i residenti del quartiere, già provati da precedenti episodi di criminalità. Le forze dell’ordine assicurano una presenza rafforzata e un lavoro serrato per garantire sicurezza e giustizia.

Le indagini proseguono. Si attendono aggiornamenti nelle prossime ore.