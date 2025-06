Tragedia a Racale: donna uccisa a coltellate, sospettato il figlio in fuga

– Omicidio nel primo pomeriggio di oggi in via Toscana, a Racale, dove una donna è stata trovata senza vita all’interno della propria abitazione. Secondo una prima ricostruzione, ancora da confermare ufficialmente, sarebbe stato ila colpirla mortalmente con diverse coltellate, prima di darsi alla fuga.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Casarano e i sanitari del 118, che non hanno potuto far altro che constatare il decesso della donna. I colpi inferti sarebbero stati fatali, rendendo vano ogni tentativo di soccorso.

La scena del crimine è stata immediatamente transennata per consentire i rilievi tecnici da parte degli investigatori, impegnati in queste ore a ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Gli inquirenti stanno inoltre cercando di comprendere il contesto familiare in cui è maturata la tragedia e il possibile movente del gesto.

Le ricerche del presunto responsabile sono in corso: posti di blocco sono stati attivati in tutta la zona e nelle aree limitrofe. Al momento, il giovane risulta irreperibile e ogni pista è al vaglio degli investigatori, che mantengono il massimo riserbo sull’identità della vittima e del sospettato.