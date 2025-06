Tregua tra Iran e Israele: Trump annuncia il cessate il fuoco su Truth

Nella notte italiana è arrivata una svolta nella crisi mediorientale. Il presidente americano, attraverso un messaggio pubblicato sul suo social Truth, ha annunciato l’avvio di una. Il messaggio, breve e perentorio, recita:

"IL CESSATE IL FUOCO È ORA IN VIGORE. PER FAVORE NON VIOLATELO!"

La notizia è stata confermata nelle ore successive da fonti iraniane e ufficiali israeliani. I media di Teheran hanno rilanciato la decisione del governo di accettare il cessate il fuoco, mentre Israele ha dichiarato di “accogliere la proposta americana”, precisando che “gli obiettivi militari in Iran sono stati raggiunti”.

Tuttavia, l’atmosfera resta tesa. "Risponderemo con forza a ogni violazione", ha avvertito lo Stato ebraico, lasciando intendere che lo stato di allerta militare resta elevato.

Vittime prima della tregua

Le ultime ore prima dell’annuncio sono state segnate da ulteriori episodi di violenza. Un missile iraniano ha colpito la città israeliana di Beer Sheva, causando quattro morti e una ventina di feriti. Sul versante opposto, nove persone avrebbero perso la vita nel nord dell’Iran, in seguito ai raid israeliani.

Uno scenario fragile

La tregua segna un passo importante dopo giorni di escalation e tensioni sempre più gravi tra Teheran e Gerusalemme, con attacchi incrociati che avevano fatto temere un conflitto regionale esteso. Tuttavia, la fragilità dell’accordo è evidente, e gli occhi della diplomazia internazionale restano puntati sulla regione per verificarne il rispetto.

Resta ora da capire se il cessate il fuoco possa trasformarsi in una fase di dialogo duratura o se rappresenti solo una pausa temporanea in uno scenario ancora carico di instabilità e rivalità.