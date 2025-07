3bmeteo: dopo il caldo estremo torna la svolta meteo con temporali e calo delle temperature dal weekend

BERGAMO - Dopo giorni di caldo intenso e record in tutta Europa, un cambiamento significativo è in arrivo già dal prossimo weekend. Manuel Mazzoleni di 3bmeteo.com spiega che l’eccezionale anticiclone subtropicale che ha interessato l’Italia e gran parte del continente inizierà a indebolirsi, lasciando spazio a correnti fresche e instabili provenienti dal Nord Europa.

Dal weekend arriva l’aria fresca e i temporali

Secondo Mazzoleni, a partire da sabato le correnti atlantiche più fresche porteranno temporali soprattutto al Centro-Nord. Venerdì i fenomeni saranno isolati e limitati principalmente alle zone alpine e appenniniche, ma da sabato e soprattutto domenica i temporali si diffonderanno su gran parte del Nord Italia, comprese le pianure della Val Padana, eccezion fatta per la Romagna orientale dove i fenomeni saranno meno intensi o assenti.

Anche il Centro vedrà un aumento dei temporali diurni, in particolare sulle zone appenniniche e sull’alto versante tirrenico domenica. Il forte contrasto termico tra aria calda nei bassi strati e aria fresca in quota potrebbe generare fenomeni localmente intensi, con grandinate e raffiche di vento.

Caldo in netto calo, temperature fino a 8-10°C sotto la media

Con l’arrivo delle correnti fresche, si registra un deciso calo termico a partire da sabato. Le temperature massime al Nord scenderanno sotto i 35°C già sabato e tra domenica e lunedì si attesteranno tra 26 e 33°C, con punte più elevate solo in Romagna. Al Centro il calo sarà più graduale e si farà sentire maggiormente all’inizio della prossima settimana, con massime anche sotto i 30°C.

Al Sud invece si assisterà a un ulteriore aumento del caldo nei primi giorni della settimana, con punte localmente fino a 40-41°C, ma da metà settimana anche qui i termometri torneranno a scendere, soprattutto lungo le coste, con valori a tratti inferiori ai 30°C.

Piogge più abbondanti al Nord, scarse al Centro-Sud

Se al Nord le piogge potranno risultare anche abbondanti, con accumuli superiori ai 150 mm soprattutto sui rilievi, al Centro i temporali si concentreranno prevalentemente lungo la catena appenninica, mentre sulle coste adriatiche e del medio Tirreno saranno più rari e deboli. Al Sud i fenomeni saranno ancora più sporadici e localizzati, soprattutto lungo la dorsale appenninica e, nella seconda metà della settimana, anche su Murge, Daunia e Gargano.

Un’ondata di caldo eccezionale

L’ondata di caldo che ha investito l’Europa nelle ultime settimane è stata eccezionale per estensione e durata. In Portogallo e Spagna si sono raggiunti i 47°C, temperature record per giugno. In Francia oltre 16 dipartimenti sono stati messi in vigilanza rossa e sono state chiuse 1.350 scuole. Anche in Germania si sono superati i 39-40°C, mentre il Regno Unito ha registrato il secondo giugno più caldo dal 1884.

In Italia, il 1° luglio la stazione meteorologica a 4.750 metri sul Monte Bianco ha segnato +5,7°C, con lo zero termico che ha raggiunto quota 5.400 metri, un record storico. Questo ha reso tutte le cime alpine sopra lo zero termico, aumentando i rischi di instabilità e danni ai ghiacciai.

La svolta meteo attesa per il weekend porterà quindi un sollievo dal caldo intenso e un aumento dell’instabilità atmosferica, con temporali che torneranno a far sentire la loro presenza soprattutto al Nord e lungo gli Appennini.