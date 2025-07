MARèA dà il via all’estate 2025: un intero weekend di musica, sapori e relax in riva al mare

BARI - Il primo weekend di luglio segna l’inizio ufficiale dell’estate 2025 con la, la nuova struttura balneare che ha aperto le sue porte giovedì 26 giugno e si prepara ora ad accogliere il pubblico per due giornate all’insegna del divertimento, del buon cibo e della musica.

Sabato 5 e domenica 6 luglio, MARèA propone l’evento “MARèA HAPPINESS”, una festa pensata per tutti: famiglie, bambini, giovani e adulti, con un programma che si snoda dalla mattina fino alla notte, per vivere appieno la magia del mare e dell’estate appena iniziata.

Un luogo per tutti, con servizi e comfort

Dalle ore 10:00 di sabato 5 luglio sarà attiva l’intera offerta dei servizi: riaprirà ufficialmente la piscina per bambini fino ai 10 anni, e sarà possibile noleggiare lettini per godere di momenti di puro relax a pochi passi dal mare.

L’area food sarà animata da quattro chioschi protagonisti della proposta gastronomica:

Kateringsrl con le sue celebri “assassine” e primi piatti,

Kakao con gustosi aperitivi e dolci prelibati,

La Bombetteria con le sue specialità di carne,

Maraki, punto di riferimento per cocktail e drink selezionati.

Il programma del weekend inaugurale

Sabato 5 Luglio

Ore 16:00 – DJ Set con Filippo D’Attolico: un mix musicale che spazia tra generi e stili, per un viaggio sonoro tra vibrazioni e emozioni.

Ore 19:00 – Buonamicos Band: nata nel 2012 a Oaxaca (Messico), oggi in Italia con un quartetto che fonde rock, cumbia, funk, soul, reggae e swing. Una band che porta leggerezza e poesia.

A seguire, presso il chiosco Maraki, “Forever Young”: un djset che attraversa tre generazioni musicali, dagli anni ’80 fino a oggi, per ballare senza tempo.

Domenica 6 Luglio

Dalle ore 11:00 – “La Macchina de la Alegria”: djset e animazione travolgente con un gruppo multietnico dal grande carisma. Un’esplosione di ritmo, colori e sorrisi per iniziare la domenica con il piede giusto.

Ore 18:00 – Foursome Band: Soul, Rock’n’roll e Rhythm’n’Blues in un’esibizione tutta da ballare. Un omaggio ai grandi del passato, da Otis Redding ai Blues Brothers, fino a James Brown e Ray Charles.

A seguire, sempre al chiosco Maraki, “Kawo – La Domenica Latina a Bari”: lasciatevi trasportare dal ritmo della musica latina per una serata sotto le stelle, tra cocktail, danze e la magia di una notte estiva in riva al mare.

MARèA vi aspetta per un weekend indimenticabile che segna l’inizio della stagione estiva 2025. Tra musica dal vivo, djset, buon cibo e relax, sarà l’occasione perfetta per vivere la bellezza del mare in un’atmosfera accogliente, festosa e inclusiva.