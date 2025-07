A Bari Città Aperta la presentazione del documentario “OVS a Bari''

BARI - Ieri, nel corso del laboratorio di didattica, ricerca e co-progettazione di Bari Città Aperta, il Comune di Bari ha presentato il documentario “OVS a Bari, un caso di economia circolare”, per la regia di Sante Costantino.

Il documentario è stato realizzato nell’ambito del progetto Invest in Bari, promosso dal job center del Comune di Bari Porta Futuro in collaborazione con l’Ente Nazionale per il Microcredito, per valorizzare le esperienze imprenditoriali innovative che stanno contribuendo allo sviluppo sostenibile del territorio.

Il documentario racconta la nascita e lo sviluppo del nuovo stabilimento OVS a Bari, un modello virtuoso che coniuga innovazione, sostenibilità ambientale e radicamento territoriale, con l’obiettivo di contribuire alla costruzione di una filiera della moda più responsabile.

“La presenza di OVS a Bari - dichiara la vicesindaca Giovanna Iacovone -dimostra come sia possibile attrarre investimenti industriali fondati sull’innovazione e sull’economia circolare, capaci di generare valore ambientale, sociale ed economico. Questo documentario racconta una storia concreta di transizione sostenibile e ci ricorda che il futuro dell’industria può nascere anche al Sud, in sinergia con le comunità locali” .

All’incontro di presentazione sono intervenuti Anna Matteo, CEO e Digital Transformation Director del Gruppo OVS, Eugenio Di Sciascio, ex vicesindaco e già rettore del Politecnico di Bari e Antonio De Vito, direttore generale di Puglia Sviluppo.

Il documentario “OVS a Bari, un caso di economia circolare” è disponibile su https://www.investinbari.it.

Bari Città Aperta è partito martedì 8 e proseguirà fino al prossimo 17 luglio: si tratta di un laboratorio intensivo di ricerca e co-progettazione ideato nell’ambito del progetto Invest in Bari, curato da Ente Nazionale Microcredito, e realizzato con la consulenza scientifica e l’organizzazione didattica de La Scuola Open Source, un centro di ricerca, formazione e sperimentazione nato per promuovere processi collaborativi di innovazione sociale, tecnologica e culturale attraverso approcci interdisciplinari, metodologie open source e pratiche di co-progettazione che coinvolgono comunità di studenti, professionisti, ricercatori e cittadini.

Elemento strategico del laboratorio è la collaborazione con alcune tra le più rilevanti aziende nazionali e internazionali del settore ICT e della consulenza tecnologica - Exprivia, QuestIT, NTT Data, Deloitte, Btinkeeng, Ernst & Young (EY) ed Epipoli - che affiancano i partecipanti mettendo a disposizione competenze, strumenti e metodologie per la progettazione e sperimentazione di soluzioni digitali a impatto urbano.

Nove giorni di lavoro in presenza, durante i quali 100 partecipanti selezionati attraverso un call pubblica collaborano all’interno di tre gruppi tematici dedicati a sfide urbane concrete: accessibilità delle informazioni culturali; sostenibilità ambientale; economia locale di prossimità.

Il laboratorio segue un approccio immersivo, orizzontale, interdisciplinare e peer to peer che combina momenti di ricerca, co progettazione e prototipazione, supportati da 15 docenti e facilitatori esperti provenienti da ambiti diversificati. I risultati finali - piattaforme digitali, strumenti IoT, modelli di servizio - verranno rilasciati con licenza open source con l’obiettivo di promuovere la replicabilità e la diffusione delle soluzioni progettate.

Di seguito il programma delle prossime giornate:





· Lunedì 14 luglio

“Portafogli digitali, identità e potere: una questione tecnopolitica” con Roberto Covolo (Comune di Bari) e Puria Nafisi Azizi (Forkbomb.eu)

· Martedì 15 luglio

“Automi fuori dal laboratorio: la rivoluzione silenziosa nella vita quotidiana” con Francesco Ferro (Pal Robotics), Nadja Berardina de Carolis (Università di Bari) e Samuele Vinanzi (Università di Sheffield)





· Mercoledì 16 luglio

“Costruire relazioni: come il design aiuta le città a essere più umane e tecnologiche” con Antonio Grillo e Elisabetta Fasano (NTT Data).

Giovedì 17 luglio, alle ore 17.30, negli spazi di Porta Futuro Bari si terrà la presentazione finale dei risultati del laboratorio di ricerca e co-progettazione.

A seguire la festa finale in programma a Spazio13.

Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.baricittaperta.xyz