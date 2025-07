“A spasso nel Teatro di Domenico Triggiani” al “Libro Possibile” di Polignano a Mare

POLIGNANO A MARE - Mercoledì 9 luglio p.v., alle ore 19.30, nella Piazza dell'Orologio di Polignano a Mare, nell'ambito del “Festival del Libro Possibile”, che si avvale del patrocinio della nostra Università, sarà presentato da Mimmo Mazza, Direttore de “La Gazzetta del Mezzogiorno” - il libro “A Spasso nel Teatro di Domenico Triggiani”, curato Nicola Triggiani, ordinario, di Diritto processuale penale dell’Università di Bari Aldo Moro e da Rosa Lettini.Si tratta dell’edizione critica delle opere teatrali di Domenico Triggiani (1929- 2005) che comprende: 22 lavori teatrali scritti nell'arco di 50 anni (9 in italiano, 13 in dialetto barese), la maggior parte dei quali ha già conosciuto tante volte il fascino del palcoscenico, anche in teatri importanti come, tra gli altri, il Petruzzelli e il Piccinni di Bari.L'opera (3 voll. in cofanetto) è impreziosita dalla Prefazione del Magnifico Rettore dell'Università di Bari Prof. Stefano Bronzini e contiene tre saggi introduttivi a firma dello scrittore esperto di baresità Vittorio Polito, del critico teatrale Egidio Pani e della Prof.ssa Grazia Distaso, Ordinaria di Letteratura Italiana UniBa e già Preside della Facoltà di Lettere.Il primo volume raccoglie le opere in lingua, il secondo quelle in dialetto barese, il terzo un'ampia rassegna di recensioni e giudizi della stampa e della critica. Il libro è pubblicato da Cacucci Editore nella Collana “Leggi la Puglia” del Consiglio Regionale Pugliese - finalizzata a valorizzare la Puglia, il suo territorio, le sue tradizioni e il patrimonio culturale - e sarà donato a tutte le Biblioteche pubbliche pugliesi, oltre che essere disponibile nelle librerie.Come osserva nella Prefazione il Magnifico Rettore, «l’attività culturale, la produzione letteraria, l’impegno intellettuale, quindi politico e civile, di Triggiani si intrecciano costituendo una unica e forte gomena ancora oggi capace di trascinare i lettori ad una approfondita riflessione sulla complessa natura umana».