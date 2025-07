Fate, sirene e principesse, a Barletta Hollywood party con musiche da film

BARLETTA - Passa per Hollywood la programmazione del Barletta Piano Festival, che domenica 6 luglio (ore 21.15) propone un concerto nel cortile del Castello interamente dedicato al mondo della fiaba e del grande schermo con un florilegio di celebri canzoni e colonne sonore. Protagonisti di «Fate, sirene e principesse in…cantate!» saranno i cantattori Raffaella Montini e Carlo Monopoli con l’Orchestra Filarmonica Pugliese diretta da Giovanni Minafra.Il programma si aprirà con i nuclei tematici più famosi dalla saga dei «Pirati dei Caraibi», quelli di Klaus Badelt tratti dal primo capitolo e quelli dei tre sequel realizzati da Hans Zimmer «usando l’orchestra come una chitarra elettrica», come ha scritto qualcuno. E un chitarrista per davvero era Jimmie Dodd, l’autore della «Marcia di Topolino», che segue nella scaletta del concerto, utilizzata negli anni Cinquanta per aprire il programma tv della Walt Disney «The Mickey Mouse Club» e recuperata dal regista Stanley Kubrick in chiave eroica nel film capolavoro «Full Metal Jacket».Si rimarrà nel mondo Disney con il tema composto da Leigh Harline per il cartoon «Pinocchio» e con la celebre «Danza della fata confetto» di Ciaikovskij da «Lo schiaccianoci», favola che al cinema è stata raccontata sia in versione filmica, con attori in carne e ossa, che con un indimenticabile cartone animato. Tanti ricorderanno anche «I sogni son desideri», la canzone chiave del film «Cenerentola» la cui colonna sonora venne composta da Al Hoffman, Jerry Livingston e Mack David con quel richiamo al tema del sogno così presente in molti altri film del mago americano dei cartoon, «Pinocchio» incluso.Si arriverà più vicino ai giorni nostri con le musiche di «Aladdin» che fecero vincere al compositore Alan Menken un Academy Award e un Golden Globe, premi condivisi con Tim Rice, autore del testo della canzone «Il mondo è mio». E poi con «Mulan», il film d’animazione del 1998 diretto da Tony Bancroft e Barry Cook basato sull’antica leggenda cinese di Hua Mulan, per il quale Matthew Wilder scrisse la canzone centrale della colonna sonora, che nella versione italiana di questa esecuzione della Filarmonica Pugliese («Riflesso») venne affidata alla cantante Syria.Si rimarrà negli anni Novanta con un altro film d’animazione di grande successo, «Il re leone», con l’ascolto delle canzoni scritte da Elton John e Tim Rice e le musiche strumentali di Hans Zimmer, prima di passare ai temi che Alan Menken scrisse per «La sirenetta e «La bella e la bestia» e concludere in grande stile con il valzer tratto da «La bella addormentata» di Ciaikovskij che si ascolta nella trasposizione cinematografica della celebre fiaba di Perrault realizzata negli anni Cinquanta con un film d’animazione prodotto dalla Disney.Inizio concerto alle ore 21.15. Info 347.6194215.