Alta Velocità Napoli-Bari: completato lo scavo della galleria Ponte e aperto il nuovo cavalcaferrovia a Benevento

NAPOLI – Nuove tappe decisive per la realizzazione della linea ferroviaria, strategica per il Sud Italia e parte del corridoio europeo. In provincia di Benevento, nel lotto, è stato completato lo scavo della, lunga circa 330 metri, utilizzando il metodo tradizionale. L’intervento segue la foratura delle gallerie, portando aldelle gallerie naturali previste in questa tratta.

Nel frattempo, sempre nel territorio del comune di Ponte, è stato consegnato alla Provincia di Benevento e contestualmente aperto al traffico il nuovo cavalcaferrovia sulla Strada Provinciale 106. L’opera, lunga 170 metri con sei campate da circa 13 metri ciascuna, consente l’eliminazione di un passaggio a livello sulla storica linea Caserta-Foggia e rappresenta un’infrastruttura cruciale per il raddoppio ferroviario in corso.

Un’opera strategica per il Sud e per l’Europa

I lavori del lotto Telese – Vitulano sono stati affidati da Rete Ferroviaria Italiana (RFI) sotto la direzione lavori di Italferr, entrambe società del Gruppo FS Italiane, al Consorzio Telese Scarl (formato da Ghella, Itinera, Salcef e Coget Impianti), per un investimento complessivo di circa 506 milioni di euro.

Una volta completata, la nuova linea AV/AC Napoli – Bari conterà 145 km di nuova ferrovia, 15 gallerie, 25 viadotti e 20 tra stazioni e fermate. Finanziata anche con risorse del PNRR, l’opera punta a potenziare l’accessibilità e l’integrazione infrastrutturale del Mezzogiorno con il resto del Paese e d’Europa, riducendo i tempi di percorrenza e migliorando l’efficienza logistica.