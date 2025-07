Bari, aggiudicata la fornitura di 42 bus elettrici per il sistema BRT: pubblicata la determina comunale

BARI - È stata pubblicata sull’Albo pretorio del Comune la determina dirigenziale con cui la Ripartizione Stazione Unica Appaltante, Contratti e Gestione LL.PP. approva l’aggiudicazione condizionata in favore diper la fornitura didestinati al sistema, nell’ambito del, Missione M2, Componente C2, Investimento 4.2 “Sviluppo del trasporto rapido di massa”.

Alla gara europea hanno partecipato cinque operatori economici (BYD Europe, KMOBILITY S.p.A., YES-EU S.r.l., Pagliani Service S.r.l., raggruppamento POWERBUS S.r.l. - Yutong Spain Holdco SL). La proposta di KMOBILITY è risultata la più vantaggiosa, con un punteggio complessivo di 89,45/100 e un ribasso del 5,94% sull’importo base di gara, pari a 31.880.696,40 euro oltre IVA, rispetto ai 33.894.000 euro inizialmente previsti.

L’aggiudicazione è condizionata al completamento con esito positivo delle verifiche sui requisiti dichiarati in gara. Le verifiche riguardano sia KMOBILITY, sia le società ausiliarie indicate per il possesso dei requisiti tecnico-organizzativi ed economico-finanziari: Karsan Europe S.r.l. e Maurelli Distribuzione S.p.A..

Come previsto dal bando, i nuovi bus elettrici avranno lunghezza compresa tra 18 e 18,75 metri, larghezza tra 2,30 e 2,55 metri, altezza massima di 4 metri, e una capienza minima di 110 passeggeri, di cui 35 seduti. Dovranno inoltre garantire un’autonomia minima di 145 km tra due ricariche complete e risultare già omologati per l’immediato utilizzo nei servizi di trasporto pubblico locale.

Il progetto rappresenta un tassello fondamentale nel processo di transizione ecologica del trasporto urbano e contribuirà al potenziamento del servizio pubblico in chiave sostenibile e innovativa.