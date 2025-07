Aggressione a Bari, giovane ferito al torace nei pressi della spiaggia di Pane e Pomodoro

BARI - Un episodio di violenza ha scosso la serata di ieri a Bari, nei pressi della nota spiaggia di Pane e Pomodoro, dove un giovane di 20 anni, cittadino georgiano, è stato ferito al torace con un’arma da taglio. Il ragazzo, giunto al Pronto soccorso del Policlinico in condizioni di choc e con evidenti ferite sanguinanti, ha immediatamente attirato l’attenzione del personale medico che ha allertato le forze dell’ordine.

Fortunatamente, le sue condizioni non destano preoccupazioni particolari e, al momento, non è in pericolo di vita. Tuttavia, la dinamica dell’aggressione resta ancora poco chiara: gli investigatori della squadra mobile di Bari sono al lavoro per ricostruire l’esatta successione degli eventi. Non è ancora chiaro se si tratti di una rissa degenerata o di un’aggressione mirata, ma nei prossimi giorni il giovane verrà ascoltato dagli inquirenti per fornire la propria versione dei fatti.

Le autorità stanno inoltre visionando le immagini delle telecamere di sorveglianza presenti nella zona per raccogliere ulteriori indizi utili alle indagini. Nel frattempo, la comunità locale resta in attesa di ulteriori sviluppi su un episodio che ha riportato alla luce nuovamente le problematiche legate alla sicurezza nelle aree pubbliche della città.