Incendio al Mater Dei di Bari: fiamme al piano -2, nessun ferito

BARI - Questa sera un incendio è divampato nell’ospedale Mater Dei di Bari, interessando il piano -2 della struttura.

Secondo i primi accertamenti, l’incendio sarebbe stato causato dall’innalzamento delle temperature che ha fatto prendere fuoco a un gruppo di batterie presenti nell’area.

L’intervento tempestivo e professionale dei Vigili del Fuoco ha evitato conseguenze più gravi: le fiamme sono state rapidamente domate e al momento non si registrano feriti tra pazienti e personale.

I pazienti sono rimasti nei loro reparti, mentre per precauzione la hall dell’ospedale è stata evacuata in via cautelativa.