Al via a Bari le riprese di “Lino d’Italia – Storia di un itALIENO”, il documentario su Lino Banfi

BARI – Sono iniziate oggi, giovedì 17 luglio, le riprese di “Lino d’Italia – Storia di un itALIENO”, film documentario diretto da Marco Spagnoli e scritto a quattro mani con Lino Banfi. Una produzione Minerva Pictures, realizzata con il contributo di Apulia Film Commission e della Regione Puglia, attraverso il programma Apulia Film Fund sostenuto dal POR Puglia FESR-FSE 2014/2020.

Il progetto, che si propone di raccontare con affetto e ironia la vita e la carriera di uno dei comici più amati dal pubblico italiano, verrà girato in gran parte nel suggestivo scenario del Teatro Petruzzelli di Bari. Le riprese toccheranno anche luoghi simbolici per l’attore pugliese come Andria, dove Banfi frequentò il seminario, e Canosa di Puglia, il paese in cui è cresciuto e al quale è ancora profondamente legato.

“Lino d’Italia” è un viaggio affettuoso e dissacrante nella storia di Pasquale Zagaria – vero nome dell’attore – che dialoga simbolicamente con il suo alter ego, Lino Banfi, sul palcoscenico di un Petruzzelli immaginario. Insieme ripercorrono infanzia e giovinezza, gli anni della gavetta, i successi al cinema e in TV, gli amori familiari e le tappe salienti di una carriera che ha attraversato decenni di cultura popolare italiana.

Il documentario alterna materiali d’archivio, testimonianze inedite e momenti di messa in scena teatrale, con l’obiettivo di offrire uno sguardo intimo e autentico su un artista che è riuscito a diventare simbolo dell’Italia più semplice, generosa e autoironica.

Il film celebra l’uomo e l’artista Banfi, che ha recentemente compiuto 89 anni, segnando al contempo una nuova collaborazione tra il produttore Gianluca Curti e il regista Marco Spagnoli. I due avevano già lavorato insieme al documentario “La nostra magnifica ossessione: Bernardo Bertolucci e la sua generazione”, atteso in autunno anche sul canale franco-tedesco ARTE.

Un tributo emozionante a Lino Banfi, che torna così protagonista nella sua Puglia, tra palcoscenici, ricordi e un sorriso che ha fatto ridere intere generazioni.