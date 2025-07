Trinitapoli svela il calendario dell’Estate 2025: cultura, spettacolo e tradizione per una comunità che si racconta

TRINITAPOLI – È stato presentato ufficialmente ieri pomeriggio, 16 luglio, il programma dell’Estate Trinitapolese 2025, un ricco cartellone di eventi che animerà la città nei mesi più caldi, tra musica, cultura, spettacolo e momenti dedicati alla tradizione. La conferenza stampa si è tenuta nella suggestiva cornice della Biblioteca Comunale, alla presenza delle istituzioni locali, degli organizzatori e di volti noti del mondo dello spettacolo.

A illustrare i dettagli del calendario sono stati il sindaco Francesco Di Feo, l’assessore alla Cultura e agli Eventi Giovanni Landriscina e la presidente del Consiglio comunale Loredana Lionetti. Con loro anche il giornalista e conduttore televisivo Attilio Romita e i rappresentanti della società GR Show, vincitrice del bando per la gestione artistica, Michele Garalofalo e Antonio Vannella.

A condurre l’incontro è stata Angela Molinari, storica voce di Radio Norba, che ha guidato il pubblico in un vero e proprio viaggio attraverso le tappe principali di un’estate pensata per essere “di tutti e per tutti”.

«Abbiamo voluto un programma che portasse la cultura e lo spettacolo nei luoghi simbolici della città», ha dichiarato il sindaco Di Feo. «Un’estate diffusa che metta al centro l’identità della nostra comunità, la voglia di stare insieme e di raccontarsi».

Gli eventi principali

2-4 agosto – Trinitapoli che dialoga: tre giorni di approfondimenti culturali e dibattiti sui temi dell’attualità, con ospiti d’eccezione come Attilio Romita.

12 agosto – Serata Cabaret con Dino Paradiso, pronto a conquistare il pubblico con la sua comicità intelligente e coinvolgente.

16 agosto – Festa Patronale con l’attesissimo concerto de Le Vibrazioni, tra le band italiane più amate degli ultimi decenni.

17 agosto – El Amanacer Party, una notte all’insegna delle atmosfere internazionali e della musica dal mondo.

26 agosto – Radici Sonore: musica e gastronomia si incontrano in una serata speciale con Jo Squillo, icona pop e voce dell’impegno sociale.

28 agosto – Finale Regionale di Miss Italia: per la prima volta, Trinitapoli ospiterà l’evento che decreterà la finalista pugliese del celebre concorso di bellezza.

29 agosto – La Notte dei Talenti – Premio Terra degli Ipogei: una serata che celebra le eccellenze locali, condotta da Veronica Ruggeri de Le Iene, con ospiti dal mondo dello spettacolo e dell’informazione.

Cultura, socialità e radici

«Vogliamo che l’estate diventi occasione di crescita culturale e confronto, senza dimenticare le nostre radici», ha spiegato l’assessore Landriscina. Il programma è stato pensato per coinvolgere ogni fascia di età e ogni angolo della città, con eventi anche nei quartieri e iniziative pensate per bambini, famiglie e turisti.

Il calendario completo, comprensivo degli eventi collaterali, sarà pubblicato nelle prossime ore sui canali ufficiali del Comune. Intanto, l’amministrazione invita cittadini e visitatori a partecipare numerosi, per vivere insieme un’estate all’insegna dell’identità, della bellezza e della condivisione.

Info e aggiornamenti

🌐 www.comune.trinitapoli.bt.it

📘 Facebook: Comune di Trinitapoli BT

📸 Instagram: @comuneditrinitapoli