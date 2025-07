“Molfetta All Inclusive”, tre giorni senza barriere

MOLFETTA – Si può costruire una città più giusta partendo da un campo da basket, da un laboratorio creativo o da un concerto in piazza? Per Contasudinoi la risposta è sì. E per dimostrarlo, dal 10 al 12 luglio l’associazione di volontariato nata in seno a Network Contacts trasformerà Molfetta in un palcoscenico diffuso dove inclusione e solidarietà diventano pratica quotidiana: torna “Molfetta All Inclusive”, festival che unisce sport, arte, cultura e divertimento con un unico filo conduttore – “nessuno resti indietro”.

Dal successo del 2023 all’edizione 2025

«Dopo l’entusiasmo e la partecipazione della prima edizione – spiega Diletta Rosati, presidente di Contasudinoi – sentivamo il dovere di dare continuità ad un progetto che non è soltanto un evento, ma una dichiarazione collettiva di apertura. Qui l’inclusione non è uno slogan: si tocca con mano, si vive, si sperimenta».

In tre giorni il cartellone intreccerà attività sportive inclusive (tornei di baskin, sitting volley, calcio integrato), laboratori creativi senza età, momenti dedicati alla lettura accessibile, talk su disabilità e pari opportunità, fino agli spettacoli serali con artisti che hanno fatto dell’abbattimento delle barriere una missione. Il programma dettagliato sarà diffuso nei prossimi giorni, ma l’obiettivo è già chiaro: «Abbattere i muri fisici e culturali per migliorare la qualità della vita di tutti» aggiunge Rosati.

Il ruolo di Contasudinoi

Nata nel 2014 fra i dipendenti di Network Contacts, l’associazione è oggi un punto di riferimento per iniziative solidali nel Nord Barese: raccolte fondi, sostegno a scuole e famiglie, progetti di inclusione lavorativa. Con Molfetta All Inclusive Contasudinoi porta in piazza lo spirito con cui opera tutto l’anno: creare ponti dove esistono distanze, fare dell’ascolto reciproco lo strumento per costruire comunità.

“Un’opportunità per crescere insieme”

Tra i partner dell’iniziativa figurano associazioni sportive, cooperative sociali e realtà del terzo settore. Per tre giorni il centro storico e le piazze si trasformeranno in spazi accessibili: rampe temporanee, mappe tattili, interpreti LIS e postazioni sensoriali garantiranno la partecipazione di persone con diverse abilità.

«Ogni attività è pensata per essere inclusiva – sottolinea Rosati –. Vogliamo dimostrare che l’inclusione è un’opportunità, non un costo: quando tutti possono partecipare, la città intera diventa più viva, più creativa, più sicura».

Informazioni utili

Quando : 10‑11‑12 luglio 2025

Dove : centro cittadino di Molfetta – piazze, parchi e impianti sportivi attrezzati

Ingresso : tutte le attività sono gratuite

Contatti: Angelica Scarcelli – 327 108 5155

Il programma completo sarà disponibile sui canali social di Contasudinoi e sul sito del Comune di Molfetta.

Tre giorni per giocare, ascoltare, imparare e, soprattutto, scoprire che la differenza più grande è quella che possiamo fare insieme.